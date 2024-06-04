Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм.
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План для відновлення енергосистеми
"Сьогодні наш ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти", – наголосив прем'єр-міністр України.
Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових вимкнень споживачів.
"Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – зазначив Шмигаль.
За його словами, сформована урядом стратегія складається з таких блоків:
- Посилення української ППО;
- Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів;
- Децентралізація енергосистеми;
- Міжнародна підтримка та співробітництво;
- Енергоефективність та відповідальне споживання.
Уряд скасує митні платежі та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання
Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні, тобто скасовуватиме митні платежі та ПДВ на імпорт енергообладнання та постачатиме резервні джерела енергії.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.
Як зазначається, планується поставка дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень від партнерів.
Шмигаль також дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генерувальне обладнання.