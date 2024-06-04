Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

План для відновлення енергосистеми

"Сьогодні наш ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти", – наголосив прем'єр-міністр України.

Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових вимкнень споживачів.

Advertisement

"Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – зазначив Шмигаль.

За його словами, сформована урядом стратегія складається з таких блоків:

  1. Посилення української ППО;
  2. Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів;
  3. Децентралізація енергосистеми;
  4. Міжнародна підтримка та співробітництво;
  5. Енергоефективність та відповідальне споживання.

Уряд скасує митні платежі та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання

Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні, тобто скасовуватиме митні платежі та ПДВ на імпорт енергообладнання та постачатиме резервні джерела енергії.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.

Як зазначається, планується поставка дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень від партнерів.

Шмигаль також дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генерувальне обладнання.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Три чверті українців хочуть бачити впливовий парламент – КМІС
Далі » СБУ повідомила про підозру дружині екснардепа-зрадника й арештувала її нерухомість