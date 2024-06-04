Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм.

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План для відновлення енергосистеми

"Сьогодні наш ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти", – наголосив прем'єр-міністр України.

Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових вимкнень споживачів.

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"Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – зазначив Шмигаль.

За його словами, сформована урядом стратегія складається з таких блоків: