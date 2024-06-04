Служба безпеки України зібрала доказову базу на дружину екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інесу, яка є співвласницею російської ІТ-компанії, що розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ.

Про це повідомляє СБУ.

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Дружині екснардепа-зрадника повідомили про підозру

У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти України.

Як зазначають в СБУ, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".

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Серед співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

За даними СБУ, на замовлення корпорації "Ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Маркової поставила до окупаційних угруповань росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

Яке покарання загрожує фігурантці

Слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Також суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

СБУ повідомила про підозру очільнику правління Центробанку РФ

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на голову правління російського Центробанку Руслана Ареф’єва, який фінансує війну РФ проти України та вводить в обіг рублі на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляли в СБУ.

Як зазначалося, за вказівкою Кремля та Центробанку РФ Ареф'єв запроваджує так звану “рубльову зону” на тимчасово захоплених територіях України. Для цього зловмисник за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив понад 200 відділень російського банку в тимчасово окупованих Криму, Донецьку та Луганську.

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Також після окупації території лівобережної Херсонської та частини Запорізької областей він організував там створення ще 27 філій фінустанови.