Рада прийняла закон #9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.

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У Верховній Раді ухвалили закон про застосування англійської мови

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні", – пояснив Железняк.

За його словами, закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Закон також унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

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"Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226 голосами)", – додав нардеп.