Рада прийняла закон #9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.
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У Верховній Раді ухвалили закон про застосування англійської мови
"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні", – пояснив Железняк.
За його словами, закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Закон також унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
"Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226 голосами)", – додав нардеп.
За два роки використання української мови зросло у сотні й тисячі разів
Нагадаємо, що Офіс уповноваженого із захисту державної мови отримав минулого року майже 3,7 тисячі звернень щодо порушення мовного законодавства.
Про це повідомляв Укрінформ.
Як зазначалося, Офіс отримав 3692 звернення, які стосувалися різних сфер. Четверта частина – це звернення щодо інтернет-представництв, також реклами, вивісок, освіти, охорони здоровʼя, органів влади, інформації про товари та послуги. Найчастіше порушують закон про мову в Одеській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській та Запорізькій областях.