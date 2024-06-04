У неділю, 2 червня завершився ХІІ Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Вдруге видатний український букфест відбувся в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Організатори наголошують, що з урахуванням минулорічного досвіду були впроваджені додаткові заходи безпеки для відвідувачів та учасників. Цього року вдалося забезпечити безперервність фестивалю навіть за умови відключення електрики.

Завершився Книжковий Арсенал 2024 — що відомо

За інформацією організаторів, протягом трьох з половиною днів на фестивалі побували понад 35 тисяч відвідувачів. Це на сім тисяч більше, ніж минулого року. Всі вони вкотре вже поринули у світ книг на першому поверсі Старого арсеналу, де свої стенди представили понад 100 українських видавництв і 5 книгарень.

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Стенд із книжками, які були знищені російською ракетою у Харкові, став змістовно важливим і збирав навколо себе багатьох людей. Книги на цьому стенді, обпалені, з запахом горілого, голосно нагадували відвідувачам — війна триває. Війна не лише проти людей, а й проти культури й мови.

Цьогоріч на Книжковому Арсеналі відбулося понад 160 подій. Дискусії, перформанси, вистави, кінопокази, концерти, публічні диспути, а також 10 виставкових проєктів і 4 книжкові колекції, які осмислюють непрості досвіди, що стаються з українцями й українками у війні.

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Журналісти Kyiv Post теж занурилися в атмосферу любові та пошани до Її Величності Книги й зібрали найцікавіше з того, що вдалося побачити на Книжковому Арсеналі.

Фото: Олександр Авраменко

Книжковий Арсенал - melting pot української книги

Розповісти про все, що відбувалося під час найсмаштабнішої події року для української книги неможливо фізично, адже давно вже Книжковий Арсенал перетворився на такий собі "melting pot" — плавильню, де переплавляються й переварюються враження, емоції, формуються нові ідеї, зароджуються нові проєкти, колаборації, зрештою, зустрічаються люди.

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Цього року Мистецький арсенал на кілька днів, по суті, перетворився на величезну інтерактивну книгарню.

У кожному закутку представники видавництв і книгарень пропонували відвідувачам зануритись у світ історії або романтики, пригод або роздумів.

Серед гамірного натовпу книголюбів, одночасно з кількох сцен спікери намагаються донести до людей свої думки у десятках дискусій.

Таку ось типову картину наш корреспондент бачив протягом чотирьох днів фестивалю.

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А відвідувачі ледве встигають перебігати між павільйонами, стендами і сценами у пошуках нових емоцій, інформації, думок і рефлексій.