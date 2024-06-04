Служба безпеки України заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП). Зокрема, партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП), повідомляє СБУ.

СБУ заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури

Серед вилученого – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники цих крамниць гуртом замовляли пропагандистську літературу в типографії у Тернопільській області.

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Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

Більше по темі На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову Російський поплічник допомагав готувати масовані по Харкову із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

Яке покарання загрожує власникам крамниць

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

ПЦУ визнала єретичним вчення про «Русскій мір» - чому це важливо

11 травня, Синод Української Православної Церкви (ПЦУ) на своєму Архієрейському Соборі, який, можливо колись назвуть історичним, засудив вчення «русского міра». У Постанові Собору йдеться про те, вчення, на якому базуються головні пропагандистські наративи сучасної Росії, «базоване на єретичних засадах етнофілетизму, маніхейства та гностицизму».

Собор ієрархів ПЦУ затвердив лист до Патріарха Варфоломія з проханням звернутися до Кирила Гундяєва (який очолює Російську Православну Церкву) публічно відректися від лжевчення «русского міра», а також засудити і відкликати наказ так званого «Всесвітнього російського народного собору», в якому містяться елементи пропаганди «русского міра».

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Kyiv Post розбирався, яке значення мають останні рішення керівного органу Української Православної Церкви, чому взагалі вплив Російської Православної Церкви через її, по суті, проксі, так звану Українську православну церкву Московського Патріархату (УПЦ МП) ми звернулися до експертів-релігієзнавців.