Президент США Джо Байден розповів про своє особисте бачення миру в Україні, яке полягає в тому, що Росія ніколи не зможе окупувати українські території, але водночас висловив позицію щодо членства України в НАТО, цитує Укрінформ Байдена у інтерв’ю виданню TIME.

Байден розповів, яким має бути міцний мир в Україні

«Байден стверджує, що залишається відданим перемозі України»,- зазначає видання.

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У відповідь на запитання про те, яким він бачить фінал війни та мир після цього, президент США зауважив: «Мир виглядатиме так, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну».

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Водночас Байден зауважив, що це не обов’язково має означати членство України в Північноатлантичному альянсі.

«Це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоби вони могли захистити себе в майбутньому. Але це не так, якщо ви помітили, я був тією людиною – і ви про це повідомляли в TIME – хто говорив, що не готовий підтримати НАТО-їзацію України»,- зазначив президент США.

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Однак чинний президент США не уникнув критики щодо політики в українському питанні, пише видання. При цьому зазначається, що союзники Байдена у Києві скаржаться на його надто обережну позицію, коли він дає Україні достатньо зброї, щоби встояти у війні, але не виграти її.

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З іншого боку, навіть давні критики вражені зусиллями чинного глави Білого дому в Україні. Так, ексміністр оборони США й директор ЦРУ Роберт Гейтс написав у 2014 році, що Байден «помилявся майже в усіх основних питаннях зовнішньої політики та національної безпеки за останні чотири десятиліття». Але недавно Гейтс заявив, що відповідь Байдена на вторгнення Росії значною була рішучою, і він завоював велику довіру завдяки швидкості, з якою зібрав коаліцію країн-партнерів, союзників і друзів.

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Сам Байден каже, що його відповідь була частиною ширшої стратегії стримування. «Якщо ми колись дозволимо пасти Україні, запам’ятайте мої слова, ви побачите, як паде Польща, і ви побачите (падіння - ред.) усіх інших країн уздовж фактичного кордону з Росією», - зазначив глава Білого дому в інтерв’ю TIME.

США не уточнили, наскільки далеко українські війська можуть бити з західної зброї

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що з повідомлень про нібито наданий Україні президентом США Байденом обмежений дозвіл на завдання ударів по цілях на території РФ незрозуміло, наскільки далеко він поширюватиметься.

"Незрозуміло, наскільки далеко у Бєлгородській області США дозволяють українським військам завдавати ударів зі зброї, наданої США, чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській та Брянській областях", – зазначалось у звіті ISW.

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Російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями. І обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях на території РФ перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.