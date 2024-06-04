Президент Болгарії Румен Радев звинуватив НАТО в участі в українсько-російській війні та розкритикував дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ. Він вважає, що це загрожує "ескалацією" і "ядерним Армагеддоном", цитує Радева "Радіо Свобода".

Лідер Болгарії виступив проти українських ударів по РФ

У повідомленні зазначається, що заява Радева перегукується із тезами пропаганди Кремля про відповідальність НАТО за те, що Росія розпочала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

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"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії і формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", – зазначив болгарський президент.

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Від початку вторгнення РФ в Україну Радев цитує проросійські тези про те, що, допомагаючи Україні, Болгарія втягується у війну.

Очільник Міноборони Болгарії закликав прискорити надання військової допомоги Україні

У квітні на церемонії з нагоди вступу на посаду новопризначений т. в.о. міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

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Запрянов наголошував на необхідності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості прямої військової допомоги", - зазначав Запрянов.

Визнаючи критичну необхідність швидких дій, він зауважив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалий період бездіяльності й має зробити пріоритетом збільшення темпів діяльності.

Раніше Запрянов був заступником попереднього міністра оборони Тодора Тагарева, який пішов у відставку. Він наголосив на відданості тимчасового уряду зміцненню обороноздатності, а також забезпеченню чесності майбутніх виборів.