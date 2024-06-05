У вівторок віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що напередодні виборів до Європарламенту, призначених на 6-9 червня, на Францію, Німеччину і Польщу обрушилася «лавина дезінформації» з Росії.
«Є три великі країни, які постійно атакує Росія: це Франція, це Німеччина і це Польща», – сказала Юрова, щойно повернувшись із США, де зустрічалася з лідерами таких соцмедійних платформ, як YouTube і X.
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Один із прикладів такої кампанії поширення фейкових новин, що потрапив на перші шпальти у вівторок – згенерований штучним інтелектом документальний фільм «Падіння Олімпу», озвучений голосом нібито Тома Круза. Це замасковане під Netflix відео з’явилося ще восени 2023 року.
За словами Юрової, кампанії дезінформації в Німеччині мають на меті роздмухати пристрасті навколо питань міграції та безпеки, а в Польщі вони намагаються переконати суспільство, що українські біженці – то тягар на плечах поляків. У польських державних ЗМІ з’явилася фальшивка: буцімто поляків будуть мобілізовувати і відправляти на війну в Україну.
Агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що президент Microsoft Бред Сміт також висловив занепокоєння. Під час зустрічі з чиновниками ЄС він сказав: «Що найбільше непокоїть людей, так це ризик впливу згенерованих ШІ фейків на вибори, особливо тих фейків, що вкидаються ззовні. Ми точно знаємо, що російський уряд вкладає в це чималі гроші».
Зеленський і Макрон у Парижі продовжать обговорювати направлення французьких військових інструкторів в Україну
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 6 червня. Це у вівторок підтвердив Єлисейський палац. Після цього візиту може бути прийняте рішення про відправку французьких військовослужбовців в Україну.
«Росія посилює атаки в зоні бойових дій і атаки на енергетичну інфраструктуру, тож президенти обговорюватимуть ситуацію на фронтах і потреби України», – заявили в офісі Макрона. Його речники зазначили, що зустріч має стати «продовженням Конференції на підтримку України, яка пройшла на Єлисейських полях 26 лютого». На тій конференції Макрон вперше запропонував сценарій відправки Західних військ в Україну.
Наступного дня після того, як Зеленський разом із лідерами Західних держав візьме участь у заходах з нагоди 800-ї річниці висадки Союзницьких сил у Нормандії, він зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню і відвідає збройовий завод KNDS біля Парижа. Цей завод виробляє гармати, які використовуються в Україні.
Потім Президент України виступить у Національній асамблеї – нижній палаті французького парламенту – і зустрінеться з її головою Яель Браун-Піве.
Welcome to France, heroes. pic.twitter.com/q6HFecv9xX— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2024
Українські чоловіки, які перебували у російському полоні, у страшних подробицях розповіли CNN про сексуальне насильство
У вівторок голова Харківської ОВА заявив, що росіяни в окупованому Вовчанську створили фільтраційні табори, де застосовують тортури. Того ж дня американський телеканал CNN опублікував інтерв'ю з кількома українцями, які побували в російському полоні. Вони розповіли про побиття, катування електричним струмом і погрози зґвалтуванням і содомією.
Один із них – 39-річний керівник фермерського господарства Роман Шаповаленко – розповів журналістам, що у 2022 році до нього додому в окупованому Херсоні прийшли російські офіцери ФСБ у масках, зв'язали його, зав'язали очі та відвезли до катівні. Там його неодноразово били та під’єднували електричний струм до його геніталій.
«У них був якийсь фетиш на геніталії, — згадував Шаповаленко. – Іноді двері відчинялися, і вони казали: «Ми зараз дістанемо кийки і зґвалтуємо ними всіх, хто тут є».
Інший чоловік – 29-річний військовий розвідник Роман Черненко – розповів, що його катували по кілька разів на день протягом чотирьох місяців, у тому числі з використанням апарату під назвою «тапік».
«Тапік — це військовий телефон з двома дротами. Один під’єднаний до твоїх яєць, інший — до пальця, і вони просто постійно збільшують струм, — розповів Черненко в інтерв'ю CNN. – Вони просто продовжують крутити його, поки людина не скаже їм усе, що їм потрібно».
Олег Синєгубов сказав в ефірі телемарафону, що російські окупаційні війська створили у Вовчанську фільтраційні табори. Там вони утримують цивільних, які не евакуювалися. За повідомленнями, багато українців, які пройшли через такі табори, зазнали катувань, а деякі з них були депортовані до Росії.
Civilians Murdered by the russian🇷🇺army in Vovchansk. Reports of rape, torture and abuse. Weirdos in the wstn media who fail to report it reveal the truth abt themselves. pic.twitter.com/7PAZPoEbks— FarleyFella (@Farleymarley16) May 23, 2024
Російські офіцери на місцях кажуть, що безпілотники ЗСУ знищують їхні війська і танки
Деякі російські військові блогери, на яких посилається Інститут вивчення війни (ISW), скаржаться на ситуацію на полі бою через занадто велику кількість українських безпілотників.
Один із них стверджував, що українські штурмові групи мають перевагу в безпілотниках над російськими штурмовими підрозділами: «3-4 на одного (!) нашого бійця в штурмовій групі під час відбиття атаки. — 6-10 на танк чи БМП/БТР». За його словами, спеціалізовані команди безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів ЗСУ дозволили їм інтегрувати можливості БпЛА у базові тактичні маневри, чого бракує росіянам. Фактично, Москва не має централізованого підрозділу безпілотників у складі Міністерства оборони, поскаржився він.
Один блогер, який супроводжував російські війська на Авдіївському фронті, так само похмуро оцінив шанси своїх сил, які стикнулися з такою армією БПЛА.
«Ну і як справи зараз? Паскудно. З жовтня і по теперішній час ЗСУ гальмують і зупиняють наш наступ на тій чи іншій ділянці за допомогою спеціальних (окремих) загонів БПЛА – нового роду військ у ЗСУ, – написав він. – Результат – десятки підбитих і знищених танків і /БМП/МТЛБ під тою ж Авдіївкою, зрив початкового плану прориву фронту і створення великого котла. Довелося створювати малий котел і прогризати через місто».