У вівторок віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що напередодні виборів до Європарламенту, призначених на 6-9 червня, на Францію, Німеччину і Польщу обрушилася «лавина дезінформації» з Росії.

«Є три великі країни, які постійно атакує Росія: це Франція, це Німеччина і це Польща», – сказала Юрова, щойно повернувшись із США, де зустрічалася з лідерами таких соцмедійних платформ, як YouTube і X.

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Один із прикладів такої кампанії поширення фейкових новин, що потрапив на перші шпальти у вівторок – згенерований штучним інтелектом документальний фільм «Падіння Олімпу», озвучений голосом нібито Тома Круза. Це замасковане під Netflix відео з’явилося ще восени 2023 року.

За словами Юрової, кампанії дезінформації в Німеччині мають на меті роздмухати пристрасті навколо питань міграції та безпеки, а в Польщі вони намагаються переконати суспільство, що українські біженці – то тягар на плечах поляків. У польських державних ЗМІ з’явилася фальшивка: буцімто поляків будуть мобілізовувати і відправляти на війну в Україну.

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Агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що президент Microsoft Бред Сміт також висловив занепокоєння. Під час зустрічі з чиновниками ЄС він сказав: «Що найбільше непокоїть людей, так це ризик впливу згенерованих ШІ фейків на вибори, особливо тих фейків, що вкидаються ззовні. Ми точно знаємо, що російський уряд вкладає в це чималі гроші».

Зеленський і Макрон у Парижі продовжать обговорювати направлення французьких військових інструкторів в Україну

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 6 червня. Це у вівторок підтвердив Єлисейський палац. Після цього візиту може бути прийняте рішення про відправку французьких військовослужбовців в Україну.

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«Росія посилює атаки в зоні бойових дій і атаки на енергетичну інфраструктуру, тож президенти обговорюватимуть ситуацію на фронтах і потреби України», – заявили в офісі Макрона. Його речники зазначили, що зустріч має стати «продовженням Конференції на підтримку України, яка пройшла на Єлисейських полях 26 лютого». На тій конференції Макрон вперше запропонував сценарій відправки Західних військ в Україну.

Наступного дня після того, як Зеленський разом із лідерами Західних держав візьме участь у заходах з нагоди 800-ї річниці висадки Союзницьких сил у Нормандії, він зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню і відвідає збройовий завод KNDS біля Парижа. Цей завод виробляє гармати, які використовуються в Україні.

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Потім Президент України виступить у Національній асамблеї – нижній палаті французького парламенту – і зустрінеться з її головою Яель Браун-Піве.