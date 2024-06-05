"В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – додали в Командуванні Повітряних сил.

Як повідомляється, напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ – рф, мис Чауда – Крим", – зазначається в повідомленні.

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Про це поінформувало Командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук .

У ніч проти 5 червня Сили оборони України знешкодили 22 російські ударні БПЛА "Шахед".

Сили оборони знешкодили всі БпЛА та більшість крилатих ракет РФ

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня армія РФ запустила 32 дрони типу Shahed і 11 крилатих ракет під час атаки на Україну.

Про це повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм.

Як зазначалося, росіяни запустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 на Харківщину, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ та мису Чауда (Крим).

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За даними Олещука, Повітряні сили знешкодили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136".