Війська РФ 2300 разів за добу обстріляли населені пункти Донечини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія вкотре обстріляла Донеччину

"Руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура", – зазначили в поліції.

За повідомленням, на Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН", внаслідок чого була поранена людина, пошкоджені 9 приватних будинків і три авто.

У Слов’янську ракета пошкодила приватну оселю, а в Лимані ворожі сили стріляли з артилерії, через що пошкоджені 6 приватних будинків.

Advertisement

Також авіаудар зруйнував будинок у Желанному і по одній оселі пошкоджено у Вовчому та Курахівці.