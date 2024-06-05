Війська РФ 2300 разів за добу обстріляли населені пункти Донечини.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росія вкотре обстріляла Донеччину
"Руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура", – зазначили в поліції.
За повідомленням, на Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН", внаслідок чого була поранена людина, пошкоджені 9 приватних будинків і три авто.
У Слов’янську ракета пошкодила приватну оселю, а в Лимані ворожі сили стріляли з артилерії, через що пошкоджені 6 приватних будинків.
Також авіаудар зруйнував будинок у Желанному і по одній оселі пошкоджено у Вовчому та Курахівці.
Росія обстріляла Донеччину майже 1 900 разів
РФ учора 1858 разів обстріляла населені пункти Донецької області.
Про це теж зазначалося в поліції.
Повідомлялося, що руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.