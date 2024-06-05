Уряд Словенії схвалив пропозицію про визнання палестинської держави та направив пропозицію до парламенту для остаточного затвердження, яке було необхідне для набуття рішенням чинності.

Про це повідоляє France24.

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Парламент Словенії схвалив визнання палестинської держави

"Дорогий народе Палестини, сьогоднішнє остаточне рішення Словенії є посланням надії та миру. Ми віримо, що лише дводержавне рішення може принести тривалий миру на Близький Схід. Словенія невтомно продовжуватиме працювати над безпекою обох націй – палестинців та ізраїльтян", – заявила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

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Рішення Словенії було прийняте за кілька днів після того, як Іспанія, Норвегія та Ірландія визнали палестинську державу, що засудив Ізраїль.

Раніше лише сім із 27 країн Європейського Союзу офіційно визнали палестинську державу. П’ять із них – колишні країни Східного блоку, які оголосили про визнання палестини у 1988 році, як і Кіпр, перед вступом до ЄС. Визнання Швеції прийшло в 2014 році.

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"Ми почали говорити з нашими союзниками про визнання Палестини в лютому цього року. Тоді була оцінка – час ще не настав... Ми попереджали, що ми, Європа, маємо обов'язок діяти", – пояснив прем'єр-міністр Роберт Голоб законодавцям перед голосуванням у вівторок.

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Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину як незалежну державу

Нагадаємо, що 22 травня прем'єр-міністри цих країн визнали палестинську державу.

Норвегія підтримувала і прагнула просувати рішення про дві держави. Визнання Палестини як держави ще більше конкретизує давню норвезьку позицію, згідно з якою довготривале вирішення конфлікту на Близькому Сході може бути досягнуте лише через рішення про створення двох держав.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу в парламенті у середу також анонсував визнання Палестини як незалежної держави.

Подібну заяву зробив і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс в ефірі RTE.

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Швейцарія не підтримала визнання Палестини

Нижня палата швейцарського парламенту відхилила пропозицію щодо визнання Палестинської держави, оскільк понад 100 депутатів проголосували проти.

Про це повідомляли в Swissinfo.

Як зазначлося, пропозицію про визнання Палестини як незалежної держави вніс депутат Фабіан Моліна. За його словами, існування двох суверенних держав – Ізраїлю і Палестини – є основою для тривалого і справедливого миру. Пропозицію підтримав тільки 61 парламентар від його політсили та "Зелених", тоді як проти висловився 131.