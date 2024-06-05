Наразі з російського полону вдалося повернути 700 бійців Національної гвардії України.
Про це повідомили в МВС України.
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Україна повернула понад 700 нацгвардійців
Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко відвідав військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ), які нещодавно повернулися з російського полону.
Згідно з даними, наразі з російського полону вдалося повернути понад 700 нацгвардійців.
За словами Півненка, в Нацгвардії нині працюють підрозділи соціального супроводу.
"Зараз головна увага спрямована на лікування, реабілітацію та всебічну підтримку бійців. У Нацгвардії функціонують підрозділи соціального супроводу. Крім того, відпрацьований алгоритм, який дозоляє у короткі терміни відновити документи для надання допомоги військовослужбовцям. Постійно працюємо над покращенням умов для комфортного перебування бійців, які проходять лікування та реабілітацію", – пояснив командувач.
Він заявив, що комунікація з рідними й близькими воїнів, що досі перебувають у полоні, а також з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, відбувається постійно.
З полону вдалось повернути понад 3,3 тис. українців
Нагадаємо, що 31 травня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією.
Цього разу Україні вдалося обміняти 75 росіян на 75 українців.
Як зазначав Голова Офісу президента Андрій Єрмак, це були рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.
Це був 52-й обмін від початку повномасштабного вторгнення РФ. Наразі 3210 українців повернулися на Батьківщину.