Наразі з російського полону вдалося повернути 700 бійців Національної гвардії України.

Про це повідомили в МВС України.

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Україна повернула понад 700 нацгвардійців

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко відвідав військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ), які нещодавно повернулися з російського полону.

Згідно з даними, наразі з російського полону вдалося повернути понад 700 нацгвардійців.

За словами Півненка, в Нацгвардії нині працюють підрозділи соціального супроводу.

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"Зараз головна увага спрямована на лікування, реабілітацію та всебічну підтримку бійців. У Нацгвардії функціонують підрозділи соціального супроводу. Крім того, відпрацьований алгоритм, який дозоляє у короткі терміни відновити документи для надання допомоги військовослужбовцям. Постійно працюємо над покращенням умов для комфортного перебування бійців, які проходять лікування та реабілітацію", – пояснив командувач.

Він заявив, що комунікація з рідними й близькими воїнів, що досі перебувають у полоні, а також з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, відбувається постійно.