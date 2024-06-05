Польські фермери раніше, 4 червня, заблокували рух українських вантажівок на одній з ділянок українсько-польського кордону, а саме у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне». Сьогодні ситуація не змінилися, польські протестувальники надалі блокують виїзд українських вантажівок. Про це пише Укрінформ, цитуючи речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

"Блокування триває. Без змін", - зазначив він, коментуючи ситуацію на КПП, кореспонденту агенції.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Польські фермери 4 червня відновили блокування вантажівок на КПП «Рава-Руська - Гребенне».

4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне». Триває повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Раніше прикордонники повідомляли, що під час блокування вантажної ділянки в ПП «Рава-Руська - Гребенне» у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватися постійно.

Блокування кордону польськими фермерами – що відомо

Варто нагадати, що протести фермерів із перекриттям прикордонних пунктів пропуску тривали з 9 лютого цього року.

Advertisement

Тоді вони відновилися після двомісячної блокади українського кордону польськими перевізниками.

Загалом, вимоги польських фермерів протягом усього часу протестів/блокування кордону з Україною - це мікс спротиву загальноєвропейській "Зеленій угоді" (Green Deal) і страху перед масовим банкрутством через неможливість конкурувати з українським збіжжям.

Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону український експорт агропродукції до ЄС був фактично заблокований, збитки України наростали. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.

Через декілька місяці, в ніч проти 29 квітня поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Advertisement

Втім, вже 10 травня відбувся одноденний страйк польських протестувальників перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів»

Після розблокування кордону польськими фермерами відбулося збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20% за даними українського Мінагрополітики.

Відбулися й переговори між аграрними міністерствами й аграрними асоціаціями України на Польщі, «де вдалося на цифрах пояснити, що не український фермер є проблемою для польського фермера».

Однак ситуація, яка зараз склалася на КПП «Рава-Руська - Гребенне» свідчить, що всі залучені до історії сторони досі не досягли компромісу.