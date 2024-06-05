З 6 по 9 червня в країнах Євросоюзу пройдуть вибори до Європарламенту. У Польщі виборці підуть на виборчі дільниці у неділю, 9 червня. Голосуванню передуватиме традиційний період тиші, який розпочнеться опівночі у п'ятницю, 7 червня. Проте нинішня передвиборча кампанія суттєво відрізняється від усіх попередніх.

Вибори до Європарламенту в Польщі

Поляки обиратимуть своїх представників до Європейського парламенту трохи більше ніж через місяць після святкування 20-річчя вступу Польщі до ЄС. Незважаючи на наявність антиєвропейських політичних рухів, які виникли останніми роками, рівень підтримки європейських структур у Польщі залишається дуже високим. Згідно з опитуваннями, проведеними у 2023 році, він коливається від 81 до 92 %. Проте теперішня передвиборча кампанія у більшості виборчих округів супроводжується тим, чого не спостерігалося на попередніх європейських виборах – гібридною війною, яку ведуть проти Польщі Росія та Білорусь. Ми зазвичай розуміємо під гібридною війною нерегулярні ворожі дії, які ще не досягають рівня реальної війни. Нижче ми наведемо приклади таких ворожих дій, які останнім часом спостерігалися у Польщі.

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Гібридна війна

Останнім часом у Польщі відбулася серія підпалів або спроб підпалів. Цілями зловмисників були склади, заводи, будівельні центри й навіть ресторан. Польська влада затримала кількох громадян Польщі, Білорусі та України, а також громадянина Росії з канадським паспортом. Як показало розслідування, ГРУ РФ завербувало цих осіб через російськомовний Telegram-канал і пропонувало їм від 10 900 до 16 300 доларів за здійснення диверсії. Залучення громадян України до цих диверсійних дій, зокрема, може мати на меті посиленні антиукраїнських настроїв у Польщі. Тим не менш, основна мета цих акцій – спричинити хаос і викликати панічні настрої серед поляків.

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Останніми тижнями значно загострилась ситуація на польсько-білоруському кордон. Кількість людей, які намагаються нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, є найбільшою з часів кризи осені 2021 року. Ці спроби нелегального перетину кордону супроводжуються численними нападами на польських прикордонників. Ножі, каміння, гілки та стовбури дерев використовуються проти польських правоохоронців та прикордонників. За даними ЗМІ, вже 25 прикордонників і військовослужбовців польської армії отримали поранення, один перебуває у важкому стані в лікарні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 90% залучених до спроб прориву кордону громадян Сирії, Іраку, Бангладеш та деяких інших країн мають російські візи. У відповідь на це польська влада оголосила про будівництво «Східного щита», який посилить вже існуючі прикордонні укріплення та збільшить кількість прикордонних постів. Польські спецслужби провели низку арештів осіб, причетних до організації каналів нелегальної міграції.

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Польське інформагентство, яке є частиною критичної інформаційної інфраструктури Польщі, зазнало нещодавно атаки з боку російських хакерів. На сайті агенства хакери розмістили фейкове повідомлення про начебто оголошену Дональдом Туском мобілізацію. Це пресагентство є офіційним джерелом інформації для інших ЗМІ. Якби ця атака вдалася, вона, ймовірно, могла б викликати невдоволення серед поляків та навіть соціальні заворушення через раптову мобілізацію.