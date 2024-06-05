Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, що збільшило кількість доларових мільйонерів у світі, пише Укрінформ, посилаючись на дані дослідження, оприлюдненні DW.

"Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, додавши більше членів до клубу доларових мільйонерів", - йдеться у звіті World Wealth Report.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у ​​всьому світі з активами для інвестування щонайменше в 1 мільйон доларів США (HNWI) минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 мільйонів.

Advertisement

Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загальний статок найбагатших людей світу зріс на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів США.

Кількість мільйонерів збільшилася через зростання фондових ринків

Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого зростання фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як індекс S&P 500 зріс на 24%. Тим часом паризький CAC 40 піднявся на 16%, а франкфуртський DAX – на 20%.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей світу, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.

Advertisement

Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися назад до зростання числа багатіїв та їх статків.

Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці. "Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки найбагатших у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трильйона доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,431 мільйона", - йдеться у дослідженні.

Хто найбагатша людина світу

За версією Bloomberg наприкінці травня рейтинг найбагатших людей світу очолив засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.

Advertisement

Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.

А от на початку травня за версією Bloomberg найбагатшою людиною у світі був визнаний Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH.

Тоді його статки оцінювалися в 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.