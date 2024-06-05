Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, що збільшило кількість доларових мільйонерів у світі, пише Укрінформ, посилаючись на дані дослідження, оприлюдненні DW.
"Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, додавши більше членів до клубу доларових мільйонерів", - йдеться у звіті World Wealth Report.
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Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у всьому світі з активами для інвестування щонайменше в 1 мільйон доларів США (HNWI) минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 мільйонів.
Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загальний статок найбагатших людей світу зріс на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів США.
Кількість мільйонерів збільшилася через зростання фондових ринків
Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого зростання фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як індекс S&P 500 зріс на 24%. Тим часом паризький CAC 40 піднявся на 16%, а франкфуртський DAX – на 20%.
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Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей світу, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.
Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися назад до зростання числа багатіїв та їх статків.
Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці. "Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки найбагатших у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трильйона доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,431 мільйона", - йдеться у дослідженні.
Хто найбагатша людина світу
За версією Bloomberg наприкінці травня рейтинг найбагатших людей світу очолив засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.
Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.
А от на початку травня за версією Bloomberg найбагатшою людиною у світі був визнаний Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH.
Тоді його статки оцінювалися в 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.