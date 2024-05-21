Україна та ЄС планують розпочати переговори про вступ уже в червні

Про це повідомляє Politico, цитуючи п'ятьох дипломатів.

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Як пише видання, офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця.

Вступ України до ЄС обговорюватимуть наприкінці червня

"П'ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня", – йдеться в повідомленні.

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В українському зведенні за підсумками квітневих переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто повідомлялося, що сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

За даними Politico, Київ відповів на список із 11 пунктів, викладених Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

"Зараз ми шукаємо цей час у червні. Якщо ви угорці, то ви б хотіли, щоб це [дискусії щодо членства України в ЄС – ред.] закінчилося до вашого головування, – прокоментував дипломат ЄС. — Було відчуття, що не варто робити цього до виборів до Європейського парламенту, тому що це могло стати проблемою виборів".

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Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина розпочне головування в Раді ЄС 1 липня.

Україна зробила все можливе для переговорів щодо вступу до ЄС

Президент України вважає, що інструментально й операційно Україна зробила все, щоб у червні в Європейському Союзі відкрили перемовини для її вступу в ЄС.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії.

Як зазначив Зеленський, навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Україна активно з ними працювала.