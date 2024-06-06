Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох російських високопосадовців, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова.

СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ

Фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів». Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах Росії й на тимчасово окупованій території України. У книжці повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності.

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Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах російських ЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Оголошено підозру російському банкіру, який допомагає фінансувати війну

Служба безпеки України зібрала доказову базу на голову правління російського ЦМРБанку Руслана Ареф’єва, який фінансує війну РФ проти України та вводить в обіг рублі на тимчасово окупованих територіях України.

За вказівкою Кремля та Центробанку РФ фігурант запроваджує так звану “рубльову зону” на тимчасово захоплених територіях України.

Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив понад 200 відділень російського банку в тимчасово окупованих Криму, Донецьку та Луганську.

Після захоплення території лівобережної Херсонської та частини Запорізької областей він організував там створення ще 27 філій російського банку.

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Здебільшого ці відділення відкривали на базі захоплених відділень українських фінустанов.