Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.
Про це повідомляє народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграм.
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Рада ратифікувала Рамкову угоду
"Ратифікація Рамкової угоди дозволить включати необхідні механізми контролю та аудиту витрат даного інструменту розміром 50 мільярдів євро на 2024 - 2027 рр за умови успішного виконання Плану України", – зазначив Железняк.
Як зазначив нардеп, цього року Україна вже отримала з Ukraine Facility транш на 6 млрд євро. Після ратифікації очікуються підстави для залучення безумовного фінансування ЄС обсягом 1,89 млрд євро в червні.
"Все інше, 8,2 млрд євро буде як "гроші в обмін на реформи"… І там перший дедлайн 1 липня прийняття закону про перезавантаження БЕБ", – наголосив Железняк.
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
Рамкова угода для отримання 50 млрд євро
Нагадаємо, що 22 травня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility.
Про це повідомляла пресслужба Мінекономіки України.
Як зазначалося, ця Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility, тобто інструкції, за якою здійснюється ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції.
Згідно з Угодою, Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів.