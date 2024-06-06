Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.

Про це повідомляє народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграм.

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Рада ратифікувала Рамкову угоду

"Ратифікація Рамкової угоди дозволить включати необхідні механізми контролю та аудиту витрат даного інструменту розміром 50 мільярдів євро на 2024 - 2027 рр за умови успішного виконання Плану України", – зазначив Железняк.

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Як зазначив нардеп, цього року Україна вже отримала з Ukraine Facility транш на 6 млрд євро. Після ратифікації очікуються підстави для залучення безумовного фінансування ЄС обсягом 1,89 млрд євро в червні.

"Все інше, 8,2 млрд євро буде як "гроші в обмін на реформи"… І там перший дедлайн 1 липня прийняття закону про перезавантаження БЕБ", – наголосив Железняк.

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Рамкова угода для отримання 50 млрд євро

Нагадаємо, що 22 травня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility.

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Про це повідомляла пресслужба Мінекономіки України.

Як зазначалося, ця Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility, тобто інструкції, за якою здійснюється ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції.

Згідно з Угодою, Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів. 

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