Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю. Раніше він дозволив Україні використовувати її для знищення цілей на території Росії.

Про це американський лідер повідомив у інтерв'ю ABC під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

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Байден вважає, що американською зброєю не можна завдавати ударів по Москві або Кремлю

Президента США запитали, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він підписав дозвіл на її використання. Він не дав прямої відповіді, проте зазначив, що удари не завдаватися проти столиці Росії або резиденції уряду РФ.

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"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - заявив Байден.

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Путін є диктатором - Байден

Очільник Білого дому також прокоментував слова президента РФ, що постачання зброї Україні із дозволом завдавати удари по території Росії є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - зазначив Байден.

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Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось» - Байден

Раніше під час церемонії у Нормандії Президент США заявляв, що Україна зараз захищає свободу і демократію так само, як союзні війська робили це 80 років тому, і вона завжди матиме підтримку США та союзників.

Він висловив переконання, що Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось», і наголосив на величезних втратах Росії у розв'язаній нею війні. «Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію», - сказав глава Білого дому.

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Американський лідер акцентував на тому, що демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї. У цьому зв'язку він провів паралелі з подіями 80-річної давнини.