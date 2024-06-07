На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще одну дитину - восьмирічного хлопчика.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В Україну повернули ще одну дитину

«Восьмирічного хлопчика вдалося врятувати з російської окупації», - написав Прокудін.

За його словами, дитину повернули завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine».

Хлопчик із батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

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Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей з Херсонської області.

З окупації евакуювали багатодітну родину

З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.