На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще одну дитину - восьмирічного хлопчика.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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В Україну повернули ще одну дитину
«Восьмирічного хлопчика вдалося врятувати з російської окупації», - написав Прокудін.
За його словами, дитину повернули завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine».
Хлопчик із батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.
Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей з Херсонської області.
З окупації евакуювали багатодітну родину
З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.