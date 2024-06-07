РФ готують чергову інформаційно-психологічну операцію з дискредитації української воєнної розвідки.

Про це повідомляє ГУР у Телеграм.

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Нова кампанія ІПСО від Росії – що відомо

"ГУР МО України інформує про підготовку спецслужбами держави-агресора Росії чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки", – зазначили в ГУР.

Як повідомляється, на цю операцію РФ виділила 15 мільйонів доларів. Агентура росіян уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення в медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів.

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"Йдеться про низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України", – додали в розвідці.

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Зазначається, що в плани російської ІПСО входять такі процеси: