РФ готують чергову інформаційно-психологічну операцію з дискредитації української воєнної розвідки.

Про це повідомляє ГУР у Телеграм.

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Нова кампанія ІПСО від Росії – що відомо

"ГУР МО України інформує про підготовку спецслужбами держави-агресора Росії чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки", – зазначили в ГУР.

Як повідомляється, на цю операцію РФ виділила 15 мільйонів доларів. Агентура росіян уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення в медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів.

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"Йдеться про низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України", – додали в розвідці.

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На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Модифіковані дрони вже використовувались під час бойових операцій ГУР на Чорному морі.

Зазначається, що в плани російської ІПСО входять такі процеси:

  1. Дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників.
  2. Блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви.
  3. Створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

ГУР МО працюватиме в посиленому режимі через російську ІПСО

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 10 травня попередив про активізацію російської ІПСО.

Як зазначалося, ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни і використовує для цього всі інструменти, у тому числі і суспільно чутливі теми.

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ГУР порекомендувало порадив перевіряти інформацію, довіряти лише офіційним джерелам, офіційним ЗМІ і обережно реагувати на дестабілізаційні заклики.

"Весь сектор безпеки і оборони працюватиме у посиленому режимі", – зазначив Юсов.

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