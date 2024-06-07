Сполучені Штати готують новий пакет оборонної підтримки України на суму 225 мільйонів американських доларів.

Про це пише AP.

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Новий пакет допомоги від США на 225 млн доларів – що відомо

"До цього пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, міномети та артилерійські снаряди", – зазначили американські чиновники.

Також повідомляється, що американська військова допомога для України включатиме ракети для систем ППО HAWK, ракети для ПЗРК Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, патрульні катери, матеріали для підриву та запасні частини й обладнання.

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"Новий пакет допомоги буде наданий зі складів армії США, щоб усе можна було швидко відправити на лінію фронту в Україні", – йдеться в повідомленні.

США вироблятиме артснаряди для України

Нагадаємо, що 30 травня видання The New York Times повідомило про відкриття фабрики General Dynamics у Мескіте, яка на повній потужності виготовлятиме 30 тисяч снарядів на місяць.

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Зазначалося, що Україна випускала від 4000 до 7000 таких снарядів щодня протягом кількох місяців у 2023 році, перш ніж внутрішня боротьба між республіканцями Палати представників затримала подальше фінансування поставок зброї Пентагону. Потім постачання американських артилерійських боєприпасів відновили у квітні після того, як Конгрес ухвалив пакет допомоги на 61 мільярд доларів США. Американська оборонна фірма General Dynamics відкрила фабрику приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі від оборонної компанії в Стамбулі Repkon.