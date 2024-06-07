У Литві 7 червня починаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2024-1". У них візьмуть участь військовослужбовці з декількох країн НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

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"Залізний вовк 2024-1" стартував - що відомо

Протягом двох тижнів на низці литовських полігонах візьмуть участь у навчанні понад 3 700 солдатів і понад 500 одиниць військової техніки.

Зокрема, солдати з Литви, Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини. В рамках навчань у країні було розгорнуто бойову групу передових сил НАТО.

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Зазначається, що Військові частини, які беруть участь у навчаннях, використовуватимуть танки, бойові машини піхоти, самохідно-артилерійські знаряддя і бронетранспортери.

У зв'язку з продевенням навчань 8, 10 і 13 червня очікується рух колон техніки, особливо між містами Казлу-Руда і Йонава.

Навчання "Залізний вовк" – одні з найбільших тактичних навчань, які щорічно проводяться в Литві. Їхня мета - підтримка та оцінка боєготовності підрозділів піхотної бригади "Залізний вовк" литовської армії.

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У Литві тривають найбільші військові навчання в Балтійському морі

Напередодні поблизу Клайпеди почались найбільші військові навчання BALTOPS 24. Під час підготовки до навчань у Клайпедський порт прибули 30 військових кораблів союзників по НАТО з особовим складом.

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З 7 по 20 червня в Балтійському морі пройде активна фаза навчань за участю мінного тральщика ВМФ Skalvis і сторожового корабля Aukštaitis.

Також у навчаннях візьме участь об'єднаний підрозділ військових кораблів країн Балтії BALTRON.