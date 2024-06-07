Швейцарія виділить Україні фінансову допомогу у розмірі понад 60 мільйонів доларів на цифровізацію державних послуг.

Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

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Уряд Швейцарії надасть Україні гроші на диджиталізацію

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.

Країна надасть Україні 58,7 млн ​​швейцарських франків (понад 64 млн доларів) протягом наступних чотирьох років. Ці кошти спрямують на проєкти у регіонах, які постраждали від війни. Зокрема, у сферах охорони здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування.

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У швейцарському уряді вважають, що цифровізація підвищує прозорість державних послуг і це має вирішальне значення для відбудови України.

Швейцарія оголосить про свою підтримку на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня 2024 року в Берліні.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Також країна позитивно відгукнулася щодо українського застосунку та порталу державних послуг "Дія". Проєкт був реалізований завдяки "Електронному урядуванню для підзвітності та участі" (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року.

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У Швейцарії відбудеться перший Саміт миру для України: що відомо

Перший Глобальний саміт миру відбудеться у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня.

Швейцарія запросила на конференцію понад 160 делегацій. Серед них немає Росії.

В Офісі президента України заявили, що відсутність представників РФ на першому Саміті - принципова позиція Києва.

Володимир Зеленський не виключає, що Москва спробує зірвати Саміт миру та послабити українські позиції.

Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року, бо в цей самий час має бути у Каліфорнії на заході зі збору коштів на президентську кампанію.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру, - Зеленський.