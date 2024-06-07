Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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ЄК підтвердила підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС

Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

У висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

"Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - зазначив Прем'єр-міністр.

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Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можливий за два тижні

Напередодні Financial Times із посиланням на співрозмовників зазначало, що Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС цього місяця.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

"З 1 липня Угорщина розпочне піврічне головування в Раді ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною", додавали у FT.

Також під час Форуму національних меншин України віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна за кілька тижнів розпочне офіційні перемовини щодо вступу до Європейського Союзу.

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Як повідомляє віцепрем'єрка, після старту офіційних перемовин українська сторона "буде розуміти, що наш шлях тільки починається".

Шлях України до ЄС

Наприкінці лютого 2022 року Україна подала заяву на членство в Європейському Союзі.

У червні 2022 року Європейська комісія повідомила свої висновки щодо заяви і усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а в грудні 2023 року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною.