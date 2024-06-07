Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС цього місяця.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовників.

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Україна відповідає ухваленим критеріям Єврокомісії

"Сьогодні Єврокомісія оголосить, що Україна вже відповідає раніше ухваленим критеріям, у тому числі вжиття антикорупційних заходів, обмеження політичного лобіювання, правила декларування майна для державних службовців і захисту мов національних меншин", – зазначають у FT.

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Як повідомляється, рекомендація Єврокомісії вимагає одностайності від урядів країн ЄС, і Угорщина очікувано висуне свої заперечення.

Також у виданні наголосили, що Будапешт має додаткові занепокоєння щодо прав угорських нацменшин в Україні.

"З 1 липня Угорщина розпочне піврічне головування в Раді ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною", додали у FT.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також впевнена, що Україна за кілька тижнів розпочне офіційні перемовини щодо вступу до Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи її виступ на відкритті Форуму національних меншин України "Європейська перспектива, діалог, захист прав".

Форум національних меншин України "Європейська перспектива, діалог, захист прав" – що відомо

"Ми запропонували провести цей форум саме в ці дні, тому що буквально за кілька тижнів ми розпочнемо офіційні переговори про членство України в Європейському Союзі. Звичайно, Катаріна Матернова [посол ЄС в Україні – ред.] скаже нам, що це, можливо, станеться, але я впевнена, що це станеться, і для цього є всі підстави", – зазначила Стефанішина.

Як повідомляє віцепрем'єрка, після старту офіційних перемовин українська сторона "буде розуміти, що наш шлях тільки починається".

Під час Форуму Стефанішина анонсувала "достатньо позитивну" оцінку Європейської комісії щодо виконання Україною необхідних для початку перемовин про вступ до ЄС політичних критеріїв, зокрема у сфері прав нацменшин.

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"Сьогоднішня дискусія відбувається в день, коли Європейська комісія представить звіт про виконання Україною політичних критеріїв, необхідних для початку переговорів про членство. Я з приємністю хочу відзначити, що це будуть достатньо позитивні оцінки як з точки зору реалізації рекомендацій Венеційської комісії, але так само з точки зору імплементації політики у сфері національних меншин», - сказала Стефанішина.

За її словами, в Україні проживає більш як 130 націй і народностей. Політика у цій сфері не спрямована на те, щоб "зарегулювати" відносини, які стосуються реалізації прав громадян.