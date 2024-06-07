"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", - написала репортерка CNN Наталія Бертран.

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Про це повідомила кореспондентка CNN.

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів.

Інформаційна агенція Associated Press зазначає, що Байден вибачився за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило Росії здобути певні переваги на полі бою.

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Що увійде до нового пакету допомоги від США

У Пентагоні опублікували вміст військового пакета допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, про який нещодавно оголосив Президент США.

«Цей пакет, оціночна вартість якого становить 225 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою», - заявили у Міноборони США.

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Йдеться про гаубиці 155-мм калібру, гусеничні бронетранспортери М113, патрульні катери, причепи для перевезення важкої техніки, 81-мм мінометні системи, боєприпаси до реактивних систем HIMARS, ракети до зенітних комплексів Hawk, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ПЗРК Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, боєприпаси до стрілецької зброї та гранати, підривні заряди, прилади нічного бачення та запчастини, інше допоміжне обладнання.

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«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з більш ніж 50 союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що захисники України отримають критично необхідні можливості для боротьби з російською агресією», - заявили у Пентагоні.