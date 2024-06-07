Хтось його обожнює за харизму, сміливість та неординарність характеру. Хтось заздрить, критикує та недолюблює, бо вважає занадто ексцентричним. То що відомо про шеф-кухаря Євгена Клопотенка?

Біографія метра кулінарії Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко народився у Києві в родині шкільної вчительки та інженера. У нього було типове радянське дитинство, а його сім'я ніколи не мала жодного відношення до кулінарії. Якби одного дня бабуся Євгена не переїхала до Великої Британії та не запросила його пожити в неї, можливо, він зараз сприймав би світ зовсім інакше й став не кулінаром та амбасадором української кухні, а інженером, як його батько. Ця подорож відкрила Євгену абсолютно новий світ, він дізнався про нові продукти й смаки, побачив іншу культуру харчування й усвідомив, що їжа може бути різною, а не тільки поживною та прісною, як за радянських часів. Пізніше, під час навчання у київській школі № 130, Євген отримав можливість вирушити за обміном до Італії, і це стало поштовхом для його кулінарної карʼєри.

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Звісно, ще деякий час Євген намагався здобути "правильну" освіту, вступив до Київського університету туризму, економіки та права на факультет міжнародних відносин. А далі поїхав на практику до Німеччини, яку проходив у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s. Саме цей досвід змінив його творчий шлях, після Німеччини він також попрацював у мексиканському ресторані у США. Після цього він почав вчитися готувати самостійно, експериментуючи з давно знайомими продуктами та навіть заснував "Гастромайстерню Confiture", головною ідеєю якої було зробити звичайну їжу смачнішою.

Повернувшись до рідної України, Євген взяв участь в проєкті СТБ "МастерШеф". До цього приготування їжі було його натхненням, але він не планував займатися цим прооіфесійно і все ще не знав, які перспективи його очікують. Після перемоги у проєкті та завершення зйомок Клопотенко вирушив на навчання до Парижу в найвідомішу кулінарну школу Le Cordon Bleu.

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У 2016 році Євген запустив проєкт Cult Food, в рамках якого він намагається поліпшити якість харчування в українських освітніх закладах, а також реформою професійної освіти кухарів. В період з 2018 до 2021 року він створив збірку зі 110 новими стравами для шкільних їдалень та запровадив їх по всій країні. У 2020 році Євген підписав меморандум про співробітництво з Міністерством освіти та науки України та став амбасадором реформи профосвіти кухарів.

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Окрім відкриття власних ресторанів, кулінарних експериментів та просвітницької діяльності, Клопотенко не тільки створює, але й публікує свої рецепти. У 2019 році він випустив свою першу книгу: "Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати". Це найкращі авторські рецепти, які випробував та створив молодий метр. Адже осучаснення української кухні та експерименти з інгредієнтами — це одна з пристрастей Євгена. Він займається постійним пошуком та модернізацією старовинних українських рецептів, для того, щоб вже звичні чи давно забуті страви отримали нове життя. Саме цьому присвячена друга книга з рецептами Євгена — "Зваблення їжею з українським смаком".

Щоб відновити традиції української кухні не тільки в щоденному споживанні страв, але й при святкуванні важливих дат, Клопотенко активно досліджував традиції наших предків. Саме так у жовтні 2021 року й народилася третя книга автора — "Святкові страви". В ній зібрано 70 авторських рецептів святкових страв, здатних витіснити зі столу шубу, олів'є та салат "Мімоза". Ще одна видатна книга Клопотенка присвячена культу борщу, який він сповідує та прагне передати всьому світу — "Борщ і до борщу".

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У 2023 році на телеканалі СТБ стартував кулінарний проєкт "Пекельні Борошна з Євгеном Клопотенком". У цьому шоу шеф-кухар розповідає про рецепти традиційних українських страв, які були забуті через тривалу російську експансію.

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Які ресторани вже відкрив Євген Клопотенко та чому просуває український борщ?

Євген Клопотенко веде соцмережі, власний канал на Youtube, з'являється в різноманітних подкастах і шоу та загалом активно взаємодіє з медійним простором. Його книги здобули популярність серед гурманів та отримали позитивні відгуки від критиків, а рецепти з них вийшли далеко за межі кола прихильників та активно використовуються пересічними українцями. Сам Клопотенко колись казав, що хотів би, щоб його сприймали як Ґордона Рамзі, хоча для своєї аудиторії він більше Джеймі Олівер. Адже окрім популяризації кулінарії він також відомий ресторатор. Нові рецепти він спочатку випробовує у своєму ресторані, стежить за реакцією гостей і лише після схвалення страви відвідувачами пропонує рецепт своїм поціновувачам.