У березні 2019 року Євген Клопотенко спільно з Інною Поперешнюк відкрили в Києві ресторан високої української кухні "Сто років тому вперед". Він створювався з задумкою змінити уявлення споживачів про українську кухню. Євген та Інна спробували представити її з неочікуваного боку, так, щоб вона дещо бентежила як смаком, так і подачею. Це була відчайдушна спроба показати, якою могла б зараз бути українська кухня, якби не було Радянського Союзу, і розвіяти стереотипи про те, що українська їжа – це лише борщ і вареники. Загалом ці зусилля окупилися, ресторан досі не втратив своєї популярності та приваблює все більше відвідувачів.

У березні 2022 року, під час активних боїв на Київщині, Клопотенко вимушено виїхав до Львова. Побачивши різке збільшення кількості приїжджих та запит на смачні українські страви, доступні за ціною простому споживачеві, він разом із Інною відкрив новий заклад у Львові – бістро "Інші". Спочатку заклад був своєрідним соціальним внеском шеф-кухаря – він забезпечував харчуванням тих, хто з різних причин не мав можливості заплатити за страви. В бістро "Інші" було два меню – основне і меню №2 із безкоштовними стравами. Це дуже допомогло багатьом людям в суцільному хаосі, який панував у перші місяці після початку вторгення. Трохи пізніше заклад реформували, відкрили в ньому бар і він став схожим на справжній ресторан. У вересні 2023 року біля Арсенальної площі у Києві запустили у тестовому режимі бістро "Полтава". Це моноформатний заклад з українською кухнею, в якому зробили ставку на страви Полтавщини. Основна страва закладу - ,це полтавські галушки, їх наразі три види: м’ясні зі рваною яловичиною, з овочами з власної ферми й солодкі з персиками та сливами. Окрім того, плануються сезонні рецепти галушок, власні настоянки, авторські десерти та культові основні страви регіону.

Дізнавшись, що в багатьох ресторанах світу борщ називають російською стравою, Євген Клопотенко витратив півтора року свого життя, щоб внести його до переліку нашої культурної спадщини. 6 жовтня 2020 року за ініціативи шеф-куханя Рада експертів з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України додала український борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Євгену довелося організувати кілька борщових експедицій по всій Україні, зібравши десятки родинних рецептів борщу з різних регіонів країни. Також в рамках проєкту було знято документальне кіно "Борщ. Секретний інгредієнт". А вже 1 липня 2022 року, під час 5-го позачергового засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, український борщ був нарешті визнано та включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

У квітні 2021 року Клопотенко став частиною престижного міжнародного списку 50 Next, який включає професіоналів, що формують майбутнє гастрономії, за версією міжнародного рейтингу The World’s 50 Best Restaurants. У 2022 році Євгена Клопотенка було визнано фудблогером року за версією World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Меню для шкіл, реформа харчування та професійної підготовки кухарів в Україні

Понад 8 років тому Євген Клопотенко ініціював проєкт під назвою Cult Food, тоді його метою було вдосконалення системи харчування в освітніх закладах України. Шеф-кухар хотів домогтися не тільки нормального харчування для дітей та підлітків, але й модернізувати всю систему професійної підготовки кухарів. У 2018 році йому вдалося сформувати та офіційно затвердити на законодавчому рівні новий рецептурний збірник. Він включав 110 нових страв для шкільних їдалень, які мали збалансований склад, зменшену кількість цукру та солі й містили нові, корисні для дітей продукти й загалом спрямовані були на покращення культури харчування.

З початку 2020 року цей збірник було впроваджено у майже 5000 шкіл по всій країні. А після активних переговорів та за сприяння першої леді Олени Зеленської вирішення проблеми із харчуванням у навчальних закладах Україні вдалося вивести на державний рівень. Протягом 2020-2021 років було внесено значні зміни до законодавчих норм, які регулюють харчування учнів. Зокрема, було прийнято новий Санітарний регламент та Порядок і норми харчування у закладах освіти, впроваджені нові рекомендації для проведення закупівель, виділені кошти на модернізацію їдалень, а головне, було впроваджено систему НАССР. У рамках цієї роботи Євген та команда Cult Food розробили збалансоване та сучасне чотиритижневе меню для шкільних їдалень, яке стало справжнім проривом. Вже з вересня 2021 року всі дитячі садки та школи України перейшли на нові стандарти та норми харчування. Хоча не всі батьки спочатку оцінили такі нововведення, згодом вони визнали, що якість харчування в школах, де була запроваджена ця система, справді покращилась.

Крім того, у 2020 році Євген підписав меморандум про співпрацю з Міністерством освіти та науки України та став амбасадором реформи професійної освіти. Зараз Євген працює над реформуванням освіти кухарів в одному з кулінарних коледжів Києва, який у майбутньому стане моделлю для інших подібних навчальних закладів, а професія кухаря стане престижною та популярною.

Євген співпрацює з різними навчальними закладами, в яких проводить кулінарні майстер-класи та лекції. Він також створив кулінарні курси для дітей та дорослих, де навчає всіх охочих основ кулінарного мистецтва.