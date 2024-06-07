Хтось його обожнює за харизму, сміливість та неординарність характеру. Хтось заздрить, критикує та недолюблює, бо вважає занадто ексцентричним. То що відомо про шеф-кухаря Євгена Клопотенка?
Біографія метра кулінарії Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко народився у Києві в родині шкільної вчительки та інженера. У нього було типове радянське дитинство, а його сім'я ніколи не мала жодного відношення до кулінарії. Якби одного дня бабуся Євгена не переїхала до Великої Британії та не запросила його пожити в неї, можливо, він зараз сприймав би світ зовсім інакше й став не кулінаром та амбасадором української кухні, а інженером, як його батько. Ця подорож відкрила Євгену абсолютно новий світ, він дізнався про нові продукти й смаки, побачив іншу культуру харчування й усвідомив, що їжа може бути різною, а не тільки поживною та прісною, як за радянських часів. Пізніше, під час навчання у київській школі № 130, Євген отримав можливість вирушити за обміном до Італії, і це стало поштовхом для його кулінарної карʼєри.
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Звісно, ще деякий час Євген намагався здобути "правильну" освіту, вступив до Київського університету туризму, економіки та права на факультет міжнародних відносин. А далі поїхав на практику до Німеччини, яку проходив у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s. Саме цей досвід змінив його творчий шлях, після Німеччини він також попрацював у мексиканському ресторані у США. Після цього він почав вчитися готувати самостійно, експериментуючи з давно знайомими продуктами та навіть заснував "Гастромайстерню Confiture", головною ідеєю якої було зробити звичайну їжу смачнішою.
Повернувшись до рідної України, Євген взяв участь в проєкті СТБ "МастерШеф". До цього приготування їжі було його натхненням, але він не планував займатися цим прооіфесійно і все ще не знав, які перспективи його очікують. Після перемоги у проєкті та завершення зйомок Клопотенко вирушив на навчання до Парижу в найвідомішу кулінарну школу Le Cordon Bleu.
У 2016 році Євген запустив проєкт Cult Food, в рамках якого він намагається поліпшити якість харчування в українських освітніх закладах, а також реформою професійної освіти кухарів. В період з 2018 до 2021 року він створив збірку зі 110 новими стравами для шкільних їдалень та запровадив їх по всій країні. У 2020 році Євген підписав меморандум про співробітництво з Міністерством освіти та науки України та став амбасадором реформи профосвіти кухарів.
Окрім відкриття власних ресторанів, кулінарних експериментів та просвітницької діяльності, Клопотенко не тільки створює, але й публікує свої рецепти. У 2019 році він випустив свою першу книгу: "Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати". Це найкращі авторські рецепти, які випробував та створив молодий метр. Адже осучаснення української кухні та експерименти з інгредієнтами — це одна з пристрастей Євгена. Він займається постійним пошуком та модернізацією старовинних українських рецептів, для того, щоб вже звичні чи давно забуті страви отримали нове життя. Саме цьому присвячена друга книга з рецептами Євгена — "Зваблення їжею з українським смаком".
Щоб відновити традиції української кухні не тільки в щоденному споживанні страв, але й при святкуванні важливих дат, Клопотенко активно досліджував традиції наших предків. Саме так у жовтні 2021 року й народилася третя книга автора — "Святкові страви". В ній зібрано 70 авторських рецептів святкових страв, здатних витіснити зі столу шубу, олів'є та салат "Мімоза". Ще одна видатна книга Клопотенка присвячена культу борщу, який він сповідує та прагне передати всьому світу — "Борщ і до борщу".
У 2023 році на телеканалі СТБ стартував кулінарний проєкт "Пекельні Борошна з Євгеном Клопотенком". У цьому шоу шеф-кухар розповідає про рецепти традиційних українських страв, які були забуті через тривалу російську експансію.
Які ресторани вже відкрив Євген Клопотенко та чому просуває український борщ?
Євген Клопотенко веде соцмережі, власний канал на Youtube, з'являється в різноманітних подкастах і шоу та загалом активно взаємодіє з медійним простором. Його книги здобули популярність серед гурманів та отримали позитивні відгуки від критиків, а рецепти з них вийшли далеко за межі кола прихильників та активно використовуються пересічними українцями. Сам Клопотенко колись казав, що хотів би, щоб його сприймали як Ґордона Рамзі, хоча для своєї аудиторії він більше Джеймі Олівер. Адже окрім популяризації кулінарії він також відомий ресторатор. Нові рецепти він спочатку випробовує у своєму ресторані, стежить за реакцією гостей і лише після схвалення страви відвідувачами пропонує рецепт своїм поціновувачам.
У березні 2019 року Євген Клопотенко спільно з Інною Поперешнюк відкрили в Києві ресторан високої української кухні "Сто років тому вперед". Він створювався з задумкою змінити уявлення споживачів про українську кухню. Євген та Інна спробували представити її з неочікуваного боку, так, щоб вона дещо бентежила як смаком, так і подачею. Це була відчайдушна спроба показати, якою могла б зараз бути українська кухня, якби не було Радянського Союзу, і розвіяти стереотипи про те, що українська їжа – це лише борщ і вареники. Загалом ці зусилля окупилися, ресторан досі не втратив своєї популярності та приваблює все більше відвідувачів.
У березні 2022 року, під час активних боїв на Київщині, Клопотенко вимушено виїхав до Львова. Побачивши різке збільшення кількості приїжджих та запит на смачні українські страви, доступні за ціною простому споживачеві, він разом із Інною відкрив новий заклад у Львові – бістро "Інші". Спочатку заклад був своєрідним соціальним внеском шеф-кухаря – він забезпечував харчуванням тих, хто з різних причин не мав можливості заплатити за страви. В бістро "Інші" було два меню – основне і меню №2 із безкоштовними стравами. Це дуже допомогло багатьом людям в суцільному хаосі, який панував у перші місяці після початку вторгення. Трохи пізніше заклад реформували, відкрили в ньому бар і він став схожим на справжній ресторан. У вересні 2023 року біля Арсенальної площі у Києві запустили у тестовому режимі бістро "Полтава". Це моноформатний заклад з українською кухнею, в якому зробили ставку на страви Полтавщини. Основна страва закладу - ,це полтавські галушки, їх наразі три види: м’ясні зі рваною яловичиною, з овочами з власної ферми й солодкі з персиками та сливами. Окрім того, плануються сезонні рецепти галушок, власні настоянки, авторські десерти та культові основні страви регіону.
Дізнавшись, що в багатьох ресторанах світу борщ називають російською стравою, Євген Клопотенко витратив півтора року свого життя, щоб внести його до переліку нашої культурної спадщини. 6 жовтня 2020 року за ініціативи шеф-куханя Рада експертів з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України додала український борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Євгену довелося організувати кілька борщових експедицій по всій Україні, зібравши десятки родинних рецептів борщу з різних регіонів країни. Також в рамках проєкту було знято документальне кіно "Борщ. Секретний інгредієнт". А вже 1 липня 2022 року, під час 5-го позачергового засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, український борщ був нарешті визнано та включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
У квітні 2021 року Клопотенко став частиною престижного міжнародного списку 50 Next, який включає професіоналів, що формують майбутнє гастрономії, за версією міжнародного рейтингу The World’s 50 Best Restaurants. У 2022 році Євгена Клопотенка було визнано фудблогером року за версією World Influencers and Bloggers Awards 2022.
Меню для шкіл, реформа харчування та професійної підготовки кухарів в Україні
Понад 8 років тому Євген Клопотенко ініціював проєкт під назвою Cult Food, тоді його метою було вдосконалення системи харчування в освітніх закладах України. Шеф-кухар хотів домогтися не тільки нормального харчування для дітей та підлітків, але й модернізувати всю систему професійної підготовки кухарів. У 2018 році йому вдалося сформувати та офіційно затвердити на законодавчому рівні новий рецептурний збірник. Він включав 110 нових страв для шкільних їдалень, які мали збалансований склад, зменшену кількість цукру та солі й містили нові, корисні для дітей продукти й загалом спрямовані були на покращення культури харчування.
З початку 2020 року цей збірник було впроваджено у майже 5000 шкіл по всій країні. А після активних переговорів та за сприяння першої леді Олени Зеленської вирішення проблеми із харчуванням у навчальних закладах Україні вдалося вивести на державний рівень. Протягом 2020-2021 років було внесено значні зміни до законодавчих норм, які регулюють харчування учнів. Зокрема, було прийнято новий Санітарний регламент та Порядок і норми харчування у закладах освіти, впроваджені нові рекомендації для проведення закупівель, виділені кошти на модернізацію їдалень, а головне, було впроваджено систему НАССР. У рамках цієї роботи Євген та команда Cult Food розробили збалансоване та сучасне чотиритижневе меню для шкільних їдалень, яке стало справжнім проривом. Вже з вересня 2021 року всі дитячі садки та школи України перейшли на нові стандарти та норми харчування. Хоча не всі батьки спочатку оцінили такі нововведення, згодом вони визнали, що якість харчування в школах, де була запроваджена ця система, справді покращилась.
Крім того, у 2020 році Євген підписав меморандум про співпрацю з Міністерством освіти та науки України та став амбасадором реформи професійної освіти. Зараз Євген працює над реформуванням освіти кухарів в одному з кулінарних коледжів Києва, який у майбутньому стане моделлю для інших подібних навчальних закладів, а професія кухаря стане престижною та популярною.
Євген співпрацює з різними навчальними закладами, в яких проводить кулінарні майстер-класи та лекції. Він також створив кулінарні курси для дітей та дорослих, де навчає всіх охочих основ кулінарного мистецтва.