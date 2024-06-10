9 червня дрони атакували буксир "Інженер Л.Г. Смирнов", який буксирував баржу "Секція-179 для захисту Керченського мосту.

"Буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження", – повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".

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Як зазначає канал, посилаючись на інші російські джерела, удару по суховантажній баржі "Секція-179" проєкту Р-156 було завдано о 19:22 за московським часом. Від вибуху легкі пошкодження дістав буксир-штовхач "Інженер Л.Г. Смирнов" (MMSI: 273317670) проєкту 81200, який буксирував цю баржу.

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Повідомляється, що внаслідок атаки баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибиті шибки. Двоє членів екіпажу дістали легкі осколкові поранення.

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Омбудсман ВР з прав людини закликав міжнародну спільноту захистити українських дітей, які зараз у російській Росії.

Також Телеграм-канал посилається на сайт Fleetphoto, де інформація про судно вказана на підставі загальнодоступних джерел та спостережень користувачів сайту.

Як зазначається, баржа була "атакована безпілотним літальним апаратом, а це означає, що війна українців вийшла на новий рівень".

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Також водночас у кількох районах тимчасово захопленого російськими військами Криму в ніч проти 10 червня було чути вибухи. У селі Михайлівка в Сакському районі зникло світло, а біля Наумівки під атакою міг бути об'єкт загарбників.

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Про це теж інформував російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".

Kyiv Post перевіряє цю інформацію.

Відео з ураженнями буксиру також поширив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

ГУР підтвердило ураження літака А-50 після масованої атаки на Таганрозький авіазавод

Нагадаємо, що вночі 9 березня українські дрони атакували російський літак А-50 на авіазаводі в російському Таганрозі.

Це підтвердили джерела Kyiv Post в українській воєнній розвідці.

Місцеві жителі, своєю чергою, повідомляли про велику кількість дронів у небі над містом. Очевидці казали, що атака тривала близько години-півтори. Люди чули до десяти вибухів. 

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Влада Таганрога зазначила, що російська ППО відбила атаку й визнала, що був поранений однин співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків. Ціллю удару був авіаційний завод імені Берієва, відомий виробництвом і ремонтом різних військово-транспортних літаків. Цей завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування й ремонту літаків раннього повітряного попередження й управління A-50 Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії.

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