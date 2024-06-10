9 червня дрони атакували буксир "Інженер Л.Г. Смирнов", який буксирував баржу "Секція-179 для захисту Керченського мосту. "Буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження", – повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер". ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як зазначає канал, посилаючись на інші російські джерела, удару по суховантажній баржі "Секція-179" проєкту Р-156 було завдано о 19:22 за московським часом. Від вибуху легкі пошкодження дістав буксир-штовхач "Інженер Л.Г. Смирнов" (MMSI: 273317670) проєкту 81200, який буксирував цю баржу. Advertisement Повідомляється, що внаслідок атаки баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибиті шибки. Двоє членів екіпажу дістали легкі осколкові поранення. Більше по темі Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець Омбудсман ВР з прав людини закликав міжнародну спільноту захистити українських дітей, які зараз у російській Росії.

Також Телеграм-канал посилається на сайт Fleetphoto, де інформація про судно вказана на підставі загальнодоступних джерел та спостережень користувачів сайту. Як зазначається, баржа була "атакована безпілотним літальним апаратом, а це означає, що війна українців вийшла на новий рівень".

Також водночас у кількох районах тимчасово захопленого російськими військами Криму в ніч проти 10 червня було чути вибухи. У селі Михайлівка в Сакському районі зникло світло, а біля Наумівки під атакою міг бути об'єкт загарбників. Advertisement Про це теж інформував російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".

Kyiv Post перевіряє цю інформацію. Відео з ураженнями буксиру також поширив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.