Емманюель Макрон заявив про розпуск Національної асамблеї та оголосив проведення першого туру парламентських виборів 30 червня.

Про це пише France Info.

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Макрон розпустив Національну асамблею

У Франції ультраправе "Національне об'єднання" здобуло перемогу, набравши 31,5% голосів на виборах до Європейського парламенту.

"Я вирішив повернути вам вибір вашого майбутнього через ваш голос", – так Президент Франції Емманюель Макрон пояснив своє рішення розпустити нижню палату парламенту й призначити дострокові вибори.

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Він оголосив, що підпише указ про призначення парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.

"Підйом націоналістів і демагогів є небезпекою не лише для нашої нації, а й для нашої Європи, для місця Франції в Європі та світі", – зазначив президент республіки.

Більше по темі Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Попередній результат списку президентського табору "не є добрим результатом для партій, які захищають Європу", – сказав Макрон.

Блок чинного президента набрав лише 15,2% голосів.

Франція хоче створити коаліцію для відправлення інструкторів в Україну

Уряд Франції планує створити коаліцію партнерів, які готові відправити в Україну своїх інструкторів.

Про це заявляв президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

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Як зазначалося, Франція не бажає ескалації з Кремлем, але хоче допомогти Києву протистояти російській агресії.

Президент Франції переконаний, що навчання українських військових на території України не є ескалацією.