У ніч проти 10 червня Україна успішно вдарила по зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Жодну з випущених українцями ракет сили ППО Росії не спромоглися перехопити.

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ЗСУ знищили три ЗРК РФ у тимчасово окупованому Криму

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії", – йдеться в повідомленні.

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У вказаних районах, після ударів українських ракетників, було зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400, додали в Генштабі.

Зазначено про подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.