У ніч проти 10 червня Україна успішно вдарила по зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Жодну з випущених українцями ракет сили ППО Росії не спромоглися перехопити.
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ЗСУ знищили три ЗРК РФ у тимчасово окупованому Криму
"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії", – йдеться в повідомленні.
У вказаних районах, після ударів українських ракетників, було зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400, додали в Генштабі.
Зазначено про подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.
Вибухи в Криму в ніч на 10 червня
Нагадаємо, що сьогодні вночі у кількох районах тимчасово захопленого російськими військами Криму було чути вибухи.
Як зазначалося, у селі Михайлівка в Сакському районі зникло світло, а біля Наумівки атаки міг зазнати військовий об'єкт загарбників.
Про атаку інформував російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".