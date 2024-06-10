В Європейському Союзі 9 червня відбулися вибори до Європарламенту, після яких стане відомо, які партії та окремі політики визначатимуть політику ЄС протягом найближчих п’яти років. Вибори у неділю стали головними і останніми з чотириденного циклу голосування, яке розпочалося минулого четверга.

Голосування відбулося у 21 країні-члені Євросоюзу, зокрема, у Франції та Німеччині, які скерують до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.

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Євровибори в Чехії: перемогла популістська партія

Політсила колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша ANO зі своїми 26,1% отримає на один мандат більше, ніж у 2019 році, тобто сім.

Про це пише IDNES.

Блок "Разом", до якого входять Громадянська демократична партія (ODS), KDU-ČSL і TOP 09 – члени теперішньої керівної коаліції разом з "Піратською партією" – за результатами виборів отримає шість місць у Європарламенті.

Більше по темі Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

"Піратська партія" з 6,2% зберегла свій єдиний мандат. Блок "поміркованих євроскептиків" Písaha a Motoristé з 10.26% голосів отримав два мандати. Лівий блок Stačilo! ("Досить!") набрав 9,56%. Ліберали STAN отримали 8,7%, а євроскептики з блоку SPD а Trikolora з 5,73% голосів здобули по одному мандату.

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10 із 14 чеських євродепутатів, які вже є у Європарламенті, змогли переобратися.

Литва в Європарламенті після виборів 2024

У Литві перемогу на євровиборах здобули "Союз вітчизни – християнські демократи" із майже 21% голосів,. Це забезпечило їм три мандати – для Андрюса Кубілюса, Раси Юкнявічене та Паулюса Саударгаса, який зараз є віцеспікером Сейму. Про це повідомляє Delfi.

Друге місце посіли соціал-демократи з 17,64%, їхні два мандати отримали Вілія Блінкявічюте і Вітяніс Повілас Андрюкайтіс. Третіми стали "Союз селян і зелених" з 8.96%, їхній єдиний мандат отримав Ауреліюс Верига.

Один мандат буде мати і Партія cвободи, яка набрала майже 8%, місце отримав Дайнюс Жалімас. Від союзу демократів "В ім’я Литви" єдиний мандат здобув Віргініюс Сінкявічюс, який наразі є єврокомісаром.

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Від "Виборної акції поляків Литви – Союзу християнських родин" мандат знову зберіг Вальдемар Томашевський. Центристи "Союзу народу і справедливості" з 5,35% отримали один мандат, депутатом буде Пятрас Гражуліс.

Ліберальна партія, до якої входить євродепутат Пятрас Ауштрявічюс, отримала 5,3%, він і зберігає цей мандат.

Вибори до Європарламенту в Іспанії виграли правоцентристи

Народна партія отримала 22 місця з 61, відведених країні, а соціалісти прем'єр-міністра Педро Санчеса на чолі з міністеркою енергетики Терезою Ріберою – 20 місць. Ультраправа партія Vox посіла третє місце з шістьма мандатами. У попередньому скликанні ЄП вона мала чотири місця. Підтримка Vox знизилася до 9,6% з 12,4%, які партія отримала на загальних виборах у липні 2023 року.

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Про це повідомляється в агентстві Reuters.

Загалом праві набрали майже 50%, а ліві – 43%.

Ліва партія Sumar, яка є партнером Санчеса в урядовій коаліції, отримала три місця, а ліворадикальна Podemos на чолі з колишньою міністеркою з питань рівності Ірен Монтеро – два.

Євровибори у Німеччині - коаліція Шольца провалилася

Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз лідирує із 29,5%. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" – посіла друге місце з 16.5%. Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца – третя з 14%.

Про це йдеться в прогноізі німецького мовника ARD.

"Зеленим", що входять до правлячої коаліції, цей день приніс гіркі результати. У 2019 році вони були другою найбільшою партією з 20,5%, а зараз у них лише 12%.

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Євровибори стали першими виборами, в яких взяв участь Альянс проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт (BSW). Її партія набрала 5,5% і, таким чином, перебуває на одному рівні з коаліційними "вільними демократами" (5%).

Ліві, які представлені у Бундестазі, отримали лише близько 3% підтримки виборців.

Як поввідомляє видання Spiegel, цитуючи речника уряду Штеффена Гебештрайта, керівна коаліція "ні на секунду" не розглядала питання про дочасні вибори в Німеччині, незважаючи на погані результати всіх трьох коаліційних партнерів на європейських виборах.

Прем’єр Бельгії йде у відставку через провал на виборах до Європарламенту

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо офіційно повідомив, що подасть у відставку в понеділок.

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Про це пишуть в Le Soir.

На національних виборах консервативна партія N-VA взяла понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. Ми повернемося", – наголосив де Кроо.

Правопопулісти Фінляндії провалилися на євровиборах

Переможцем виявилася "Національна коаліція" (партія чинних прем’єра та президента країни) з 24,8% голосів. Це дало їм чотири мандати.

Про це повідомляється в Yle.

Другими з 17,3% виявилися "Ліві", від яких до Європарламенту пішла їхня лідерка Лі Андерссон. Третє місце з 17,3% здобули соціал-демократи, яких раніше очолювала експрем'єрка Санна Марін,

Центристи отримали 11,8%, "Зелені" – 11,3%. "Шведська народна партія" з понад 6% збереже свій єдиний мандат у Європарламенті. Це місце займе їхня лідерка Анна-Мая Генрікссон.

"Справжні фіни" отримали лише 7,6% голосів і лише один мандат. Це місце займе Себастьян Тюнккюнен.

В Естонії перемогу здобули правоконсерватори

"Вітчизна" (Isamaа), партія правоконсерваторів, здобула перемогу й отримала понад 79 тисяч голосів. Друге місце посіли соціал-демократи із понад 71 тисячею голосів. Обидві партії отримали по два мандати у Європарламенті.

Про це повідомляє ERR.

Партія реформ Каї Каллас отримала понад 66 тисяч голосів, правопопулісти EKRE – понад 54 тисячі, Центристська партія – понад 45 тисяч голосів. Вони будуть мати по одному мандату.

Партія прем'єрки Мелоні виграла в Італії

Консервативна партія "Брати Італії" італійської прем’єрки Джорджії Мелоні отримали 28,9% голосів виборців.

Про це повідомило італійське агентство ANSA.

Лівоцентристська опозиційна Демократична партія (PD) отримала 24,5% голосів, після неї – "Рух п'яти зірок", який отримав 10,5% підтримки.

Коаліційні партнери Мелоні "Ліга" й "Вперед, Італіє"- 8,5% та 9,2% відповідно.

На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, отримав одне з шести місць в Європарламенті. Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube, він почав робити публікації в 2019 році. За нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Про це зазначається в Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська "Демократичне об'єднання" (DISY) і комуністична Прогресивна партія трудового народу (AKEL) – за прогнозами, вони отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Ультраправа партія ELAM, за підсумком виборів, вперше матиме одного представника у Європарламенті.

Ультраправі можуть перемогти на виборах до Європарламенту в Австрії

Ультраправа Партія свободи може посісти перше місце з 27%. На другому місці може опинитися одна з двох політсил – керівна консервативна Народна партія з 23,5% і Соціал-демократична партія з 23%. "Зелені" та ліберальна партія NEOS, за прогнозом, отримають по 10,5%.

Про це пише австрійський суспільний мовник ORF.

Прогноз, який ґрунтується на опитуваннях, має похибку у 2,5 %.

"Нова єдність" перемогла у Латвії

"Нова єдність" отримала 25,07% голосів, а Національне об’єднання – 22,08%. Ці дві політичні сили отримали по два мандати в ЄП.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Водночас "Для розвитку Латвії" має 9,36%, "Об'єднаний список" – 8,18%, "Прогресивні" – 7,42%, "Злагода" – 7,14%, "Латвія на першому місці" – 6,16%.

Глава латвійського Центрвиборчкому Кристіне Сауліте наголосила, що ці підсумки — попередні, тому деякі дані можуть дещо змінитися.

Вибори до Європарламенту в Польщі - перемогла партія Туска

"Громадянська коаліція" чинного прем’єра Дональда Туска здобула підтримку 37,06% виборців і може претендувати на 21 місце, "ПіС" ("Право і справедливість") – 36,16%.

Антиукраїнська партія "Конфедерація" отримала свій рекордний результат на євровиборах – 12,08% і може зайняти у Європарламенті шість місць.

Блок "Третій шлях" набрав 6,91%, "Лівиця" – 6,3%. Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65%.

У наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.

Партія Орбана показала найгірший власний результат на виборах до Європарламенту

Альянс Фідес–KDNP прем’єр-міністра Віктора Орбана здобув підтримку 44,52% виборців і претендує на 11 мандатів у Європарламенті, а нещодавно створена опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра має підтримку 29,74%. У порівнянні з виборами 2019 року політсила Орбана втратила майже 8 %, тобто 2 мандати.

Водночас партія "ДК-МСЗП-Діалог" з 8,14% голосів отримала 2 мандати, а "Наша країна" з 6,75 % – 1.

Партія прем'єра Словаччини програла євровибори

"Прогресивна Словаччина" (PS), провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою, здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині в ніч на неділю. Партія набрала 27,81 %.

"Smer" прем'єр-міністра Роберта Фіцо, правляча партія, яка сформувала свій четвертий уряд у жовтні минулого року, посіла друге місце, отримавши 24,76 % підтримки.

Ультраправа партія "Республіка"посіла третє місце з 12,53 %, незважаючи на те, що вона не представлена ​​в парламенті Словаччини. Партія новообраного президента Петера Пеллегріні "Глас" посіла четверте місце з 7,18 %. "Глас" отримав один мандат, а "Республіка" збільшила кількість мандатів до двох.

Опозиційний "Християнсько-демократичний рух" (KDH) набрав 7,14 %. Однак партія матиме вже не два мандати, як це було підчас каденції 2019-2024 років, а лише один.

Макрон розпустив парламент після виборів до Європарламенту

Екзитполи у Франції прогнозують, що "Національне об’єднання" – праворадикальна партія, яку найчастіше асоціюють з її неформальною лідеркою Марін Ле Пен – стане безумовним лідером із очікуваним показником в 31,5%. Пропрезидентський список зберіг друге місце, але отримав лише 15,2% (на минулих євровиборах було 22,4%).

Крім того, на межі подолання 5% бар’єру перебуває ще одна праворадикальна партія"Реконкіста".

Тому Президент Франції Емамануель Макрон підпише указ про призначення парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня. Також він заявив про розпуск Національної асамблеї.

Європарламент на своєму сайті опублікував попередні результати голосування.

Попередньо місця в Європаламенті розподілені таким чином:

Європейська народна партія: 184 місця;

Прогресивний альянс соціалістів і демократів: 139 місць;

Renew Europe: 80 місць;

Європейські консерватори та реформісти: 73 місця;

Ідентичність і демократія: 58 місць;

Зелені/Європейський вільний альянс: 52 місця;

Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини: 45 місць;

Ліві: 36 місць;

Інші: 53 місця.

Вибори до Європарламенту 2024 – чому це важливо

Майбутнє України напряму пов'язане з виборами до Європейського парламенту. РФ робить все для того, щоб перемогли праві популістські партії і щоб ці партії стимулювали розпад Європейського Союзу. Від того, кого оберуть до Європейського парламенту, залежить і робота Єврокомісії, де вперше планують створити посаду комісара з оборони.

Європарламент ухвалював для України потрібні та своєчасні рішення, інколи випереджаючи Європейську комісію.

В цій інституції більшість мандатів (177) має Європейська народна партія, – це провідна політична сила, що об’єднує 49 колективних членів з усіх 27 країн ЄС, яка послідовно підтримує Україну.

Небезпека криється не в тому, що ультраправі збільшать присутність в Європарламенті. Небезпека в тому, що ці партії, менш чисельні чи більш чисельні в різних країнах Європи, мають вплив всередині своїх країн. А цей вплив означає, що Москва, Путін мають вплив на те, що відбувається в Європейському Союзі.

А про те, як Європарламент ухвалив резолюцію щодо нелегітимності "виборів" президента РФ можна прочитати в публікації Kyiv Post тут.