343 українців визнали себе банкрутами за перші 5 місяців 2024 року.

Про це повідомляє Опендатабот.

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В Україні зростає кількість банкрутів

Як зазначається, найменше справ про банкрутство фізичних осіб (22) відкрили у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив українцям визнавати себе неплатоспроможними через рішення суду. Кількість таких осіб потім щороку зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

"На мою думку, судова статистика не відображає реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства. Проте ця процедура не є відомою та поширеною серед українців, й на те є кілька причин: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів", – зазначив член Кваліфікаційної комісії арбітражних керівників, фахівець із питань банкрутства Денис Лихопьок.

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На думку арбітражного керівника, кредитори та фінансові установи неохоче подають свої вимоги у такі судові справи, щоб потім стягнути борг після відновлення платоспроможності людини та зекономити на судових витратах.

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"З іншого боку, громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керівника", – пояснив Лихопьок.

За даними Опендатабот, загалом відкрили 1 993 справи про банкрутство українців. Більшість із них (58%) – у віці від 25 до 45 років. Третина банкрутів старша за 45 років, тобто 38,3%. Найменше банкрутів зафіксували серед молоді до 25 років – лише 3,7%.

Майже половина підприємств України - збиткові

Нагадаємо, що Опендатабот повідомляв про 789 державних та казенних підприємств, що подали фінансові звіти у 2023 році.

Це чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році – лише 475. 40% ДП, що подали звіти, є збитковими. Торік з 789 компаній – 313 мали збитки, у 2022 році з 797 підприємств – 389 збиткові.

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Лідер збитків у 2023 році – аеропорт "Бориспіль". Їхня сума сягнула 1,4 млрд грн. За темпами зростання збитків перше місце займає "Добропіллявугілля-Видобуток" – майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.