Зазначається, що в Торецьку пошкоджені три приватні оселі, адмінбудівля та підприємство.

Також двох мирних жителів поранено в Нью-Йорку, а одного – в Неліпівці.

Двома ракетами окупанти поцілили по Покровську, через що була травмована цивільна особа й пошкоджений промисловий об’єкт.

На Костянтинівку росіяни скинули авіабомбу "КАБ-500", внаслідок чого поранені 5 мешканців, пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та трансформатор.

Згідно з даними, у Сергіївці внаслідок артилерійського удару загинув 52-річний чоловік.

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Про це повідомляє поліція Донецької області .

Росіяни 2300 разів обстріляли Донеччину за добу

Нагадаємо, що це не вперше, коли РФ завдала близько 2300 ударів по Донецькому регіону за добу.

Війська РФ за 4 червня 2300 разів за добу обстріляли Донеччину.

Про це повідомляли в поліції Донецької області.

Як зазначалося, руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура, а під обстрілом перебували 10 населених пунктів.