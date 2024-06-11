Війська РФ 2328 разів за добу обстріляли населені пункти Донечини.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
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Росія обстріляла Донецьку область
"Пошкоджено 27 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, підприємства, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру", – повідомили в поліції.
Згідно з даними, у Сергіївці внаслідок артилерійського удару загинув 52-річний чоловік.
На Костянтинівку росіяни скинули авіабомбу "КАБ-500", внаслідок чого поранені 5 мешканців, пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та трансформатор.
Двома ракетами окупанти поцілили по Покровську, через що була травмована цивільна особа й пошкоджений промисловий об’єкт.
Також двох мирних жителів поранено в Нью-Йорку, а одного – в Неліпівці.
Зазначається, що в Торецьку пошкоджені три приватні оселі, адмінбудівля та підприємство.
Росіяни 2300 разів обстріляли Донеччину за добу
Нагадаємо, що це не вперше, коли РФ завдала близько 2300 ударів по Донецькому регіону за добу.
Війська РФ за 4 червня 2300 разів за добу обстріляли Донеччину.
Про це повідомляли в поліції Донецької області.
Як зазначалося, руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура, а під обстрілом перебували 10 населених пунктів.