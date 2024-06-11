В Україні запрацював перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Телеграм.
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"Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки", – зазначив Камишін.
За його словами, це підтримка не лише Збройних сил України, а й української економіки. У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег. Податки сплачуються в Україні. Також ЗСУ відповідно отримують нові технології.
"Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", – наголосив міністр.
Rheinmetall може надавати Україні снаряди дальністю до 100 км
Керівник концерну Rheinmetall Армін Папперґер 7 травня запевнив, що його компанія може забезпечити постачання Україні далекобійних снарядів.
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Як він зазначив, потужності Rheinmetall дозволять виготовити щонайменше 700 000 155-мм артилерійських снарядів у 2024 році, і "майже всі вони підуть в Україну".
За його словами, ця кількість покриє більше третини річної потреби України в середньому, якщо ЗСУ перейдуть у масштабний наступ.
Папперґер наголосив, що протягом 2024 року концерн поставить 155-мм артилерійські снаряди підвищеної дальності з прямоточним реактивним двигуном, здатні бити на відстань до 100-кілометрів, проте не зазначив, куди саме надішлють ці снаряди.