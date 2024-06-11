В Україні запрацював перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Телеграм.

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"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший спільний цех

"Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки", – зазначив Камишін.

За його словами, це підтримка не лише Збройних сил України, а й української економіки. У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег. Податки сплачуються в Україні. Також ЗСУ відповідно отримують нові технології.

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"Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", – наголосив міністр.