Служба безпеки України схопила агента російської спецслужби та його брата під час спроби дістати розвіддані про Мотор Січ.

Про це Служба безпеки повідомила в Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ затримала агента ФСБ та його брата

Ворога цікавила інформація про локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, передислокованих після повномасштабного вторгнення, де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів і БПЛА.

Щоб отримати ці дані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі.

Advertisement

За вказівкою росіян він обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів і складів з готовою продукцією.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував ФСБ з позначками локацій на картах Google.

Агент готувався направити "звіт" Росії через свого брата – безробітного місцевого мешканця, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

В разі отримання даних Росія планувала здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

СБУ викрила обох зловмисників і затримали їх, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих.

Advertisement

Обидва злочинці потрапили в поле зору ФСБ через їхнього батька – ідейного рашиста, який живе в тимчасово окупованій частині регіону.

Яке покарання чекає на фігурантів

СБУ повідомила обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм загрожує довічне ув’язнення.