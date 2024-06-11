Служба безпеки України схопила агента російської спецслужби та його брата під час спроби дістати розвіддані про Мотор Січ.
Про це Служба безпеки повідомила в Телеграм.
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СБУ затримала агента ФСБ та його брата
Ворога цікавила інформація про локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, передислокованих після повномасштабного вторгнення, де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів і БПЛА.
Щоб отримати ці дані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі.
За вказівкою росіян він обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів і складів з готовою продукцією.
Про всі отримані відомості агент месенджером звітував ФСБ з позначками локацій на картах Google.
Агент готувався направити "звіт" Росії через свого брата – безробітного місцевого мешканця, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.
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В разі отримання даних Росія планувала здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.
СБУ викрила обох зловмисників і затримали їх, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих.
Обидва злочинці потрапили в поле зору ФСБ через їхнього батька – ідейного рашиста, який живе в тимчасово окупованій частині регіону.
Яке покарання чекає на фігурантів
СБУ повідомила обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Їм загрожує довічне ув’язнення.
СБУ затримала одесита, який коригував удари РФ по Одеській та Житомирській областях
Нагадаємо, що 10 червня Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ.
Про це теж повідомляла СБУ.
Як зазначалося, Росію цікавили дані про військові ВНЗ на території обох областей і місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни ЗСУ.
Російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті й потрапив у поле зору ФСБ. Він обходив локації в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу об’єкта, інформатор спостерігав за периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив фото.
Згодом ФСБ "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати. У разі підтвердження координат потенційних цілей армія РФ планувала здійснити по них ракетно-дронові удари.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Йому загрожує довічне ув’язнення.