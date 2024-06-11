2 червня, у нью-йоркському театрі Bedlam відбулася благодійна подія на підтримку добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри".

Благодійний проєкт, у Нью-Йорку – що треба знати

Diary of War – документальна театралізована постановка, що розповідає реальні історій українців під час повномасштабного російського вторгнення. Подія стала результатом співпраці української культурної активістки та продюсерки Diary of War Дарʼї Коломієць, акторки та режисерки Зюзанни Шадковскі і програми театру Bedlam Veterans Outreach, що залучає американських ветеранів до творчої роботи над театральним матеріалом.

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Для читань режисерка Зюзанна Шадковскі уклала компіляцію з 14 нередагованих історій українців, які по-різному переживають російське вторгнення.

Фото: Anastasia Krasheninnikova

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Вперше вони побачили світ в однойменному документальному подкасті культурної активістки Дарʼї Коломієць, яка у 2022 році попросила героїв записувати голосові повідомлення про їхній досвід війни, а потім почала їх поширювати на театральних майданчиках та сценах Нью-Йорка, аби залучити американську аудиторію до підтримки українців.

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Як пов'язана українська військова медикиня Ірина Цибух із Diary of War

Ірина Цибух, загибла військова медикиня, під час своєї лекції в Києві підписала прапор України для благодійного аукціону. А на ротації, записала відеозвернення до американських глядачів – пояснила, як працює їхній екіпаж, і попросила підтримати "Госпітальєрів".

За три дні до заходу стало відомо, що Ірина Цибух загинула, виконуючи завдання на Харківському напрямку. Тому цей збір коштів у Нью-Йорку став присвятою памʼяті Ірини і відбувся в день, коли з нею прощались на Майдані в Києві.

"Працюючи над проєктом, ми дуже хотіли, аби учасники і глядачі не втрачали звʼязок між історіями зі сцени і життєвим контекстом цих подій, – розповідає Дарʼя Коломієць. – Ми надрукували брошури, де представили всіх реальних оповідачів і навіть дали посилання на соцмережі деяких із них. Також я дуже хотіла, аби це відчуття було в акторів: ми довго говорили про війну в Україні, а незадовго до читань я показала акторам їхніх героїв: як вони виглядають, чим живуть щодня. Але по-справжньому вони відчули цю реальність, коли дізналися звістку про смерть Іри", – зазначила Коломієць.

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Фото: Anastasia Krasheninnikova

Серед гостей був відомий бродвейський актор, лауреат премії "Греммі" Ендрю Раннеллз, а також актор Моше Лобел, відомий за головною роллю у фільмі Аді Волтера "ШТТЛ".

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До читань долучились ветерани та актори Bedlam: Зюзанна Шадковскі, Муза Гурніс, Десмонд Слеттері, Рід Бонадонна, Кайт Еймс, Кайл Лобо, Луї Буллок, Аннабель Кеппер, Едвард Дамато, Ешлі Бафкін, Френсіс Кілб, Паоло Пілліттері, Лукас Нідзялковскі, Керолайн Гроган. Перед початком читань українську пісню виконала вокалістка Ukrainian Village Voices Уляна Приймак.

Фото: Anastasia Krasheninnikova

Окрім читань також відбувся благодійний аукціон. Серед лотів були ексклюзивна хустка від бренду OLIZ у колаборації з Херсонським художнім музеєм ім. Шовкуненка, артворк від мисткині Майї Гаюк, а також прапор, підписаний авторами щоденників: Іриною Цибух, Євгеном Клопотенком, Анастасією Шевченко і Оленою Нікуліною.

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Фото: Anastasia Krasheninnikova

Під час події та за допомогою кампанії в соцмережах їм вдалося зібрати понад 18 тисяч доларів (понад 720 тис. грн). Кошти спрямують на потреби патронатної служби батальйону, яка займається лікуванням та реабілітацією медиків, організацією поховань полеглих героїв і виплатою компенсацій для їх сімей.