Служба безпеки України встановила особи ще трьох учасників російських окупаційних органів, які вчиняли воєнні злочини проти мирних мешканців тимчасово окупованої Луганщини.

СБУ повідомила про підозру працівникам російських органів влади на Луганщині

Навесні 2022 року озброєні групи росіян проводили в окупованому Сватівському районі «рейди» для виявлення місцевих жителів, які мали активну громадянську позицію і «заважали» встановленню окупаційного режиму.

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Вони викрадали людей із власних помешкань до російських катівень і піддавали тортурам, щоб схилити до співпраці. Серед потерпілих були депутат районної ради та державні службовці. Зокрема, колишній міський голова Сватового.

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Зазначається, що фігурантами є призначений росіянами «начальник Сватівського міжрайвідділу МДБ ЛНР» та двоє «оперативних співробітників» псевдоспецслужби «ЛНР», під вивіскою якої фактично діяло ФСБ РФ.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Вимагаючи «здати» інших патріотично налаштованих містян, зловмисники жорстоко били бранців, у тому числі жінку, прикладом автомата, поливали окропом, катували електричним струмом, принижували та залякували. «Начальник МРВ» керував тортурами.

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Пізніше цим громадянам вдалося виїхати на вільну територію України. Вони надали СБУ свідчення про вчинене щодо них психологічне та фізичне насильство.

Зловмисники отримали від СБУ повідомлення про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Судитимуть 18 колаборантів, які працюють в окупаційних органах влади на Луганщині

СБУ зібрала доказову базу стосовно 18 поплічників РФ, які у вересні минулого року добровільно «обралися» до «советов муниципальных образований», створених росіянами на окупованій Луганщині. Тепер вони постануть перед українським судом.

«Депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста.

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Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «Єдина Росія» та Ліберально-демократична партія Росії. Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.