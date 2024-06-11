Україна та Німеччина підписали декларацію, яка допоможе подальшому розвитку спроможності для інституційної розбудови та впровадженню корпоративної реформи Фонду розвитку підприємництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Міністри фінансів України та Німеччини підписали декларацію для зміцнення співпраці

Сторони підписали Спільну декларацію про наміри з підтримки розвитку спроможності для інституційної розбудови, що координується Кредитною установою для відбудови KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

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Декларація передбачає надання Міністерству фінансів України підтримки з нагляду та координації діяльності національних інституцій з питань розвитку та сприяння розвитку, посилення інституційної спроможності Міністерства фінансів України з особливим акцентом на внутрішні процедури та системи стратегічного аналізу та управління інформацією.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Також передбачено консультаційну підтримку Фонду розвитку підприємництва у процесі його інституційної реформи.

Міністр фінансів України Сергій Марченко нагадав, що підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

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"Експертна та фінансова підтримка від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що своєю чергою сприяє відновленню економіки країни в умовах повномасштабної війни РФ” - зазначив Марченко.

Укренерго отримає грант на 15 млн євро від KfW для відновлення підстанцій

НЕК "Укренерго" залучить грант на суму 15 млн євро від Кредитної установи для відновлення пошкоджених росіянами підстанцій.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні в Берліні під час Ukraine Recovery Conference «Укренерго» разом з членом правління державного Німецького банку розвитку KfW Крістіан Лайбах я підписав грантову угоду на суму 15 млн євро. Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак", - написав Кудрицький.

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Він зазначив, що за останні 2 дні Укренерго залучило 45,4 млн євро міжнародної підтримки для відновлення енергосистеми після російських атак та посилення її стійкості.

Всього за час повномасштабної війни Укренерго залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW.