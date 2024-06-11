Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який містить зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral та боєприпаси до них.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії.

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Естонія передасть Україні пускові установки і ракети ЗРК "Містраль"

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для відбиття жорстоких атак Росії. У прямих інтересах безпеки Естонії сприяти в цьому разом зі своїми союзниками.

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"Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання", — сказав Певкур.

У естонському військовому відомстві зауважили, що з міркувань безпеки не вказуватимуть кількість переданих Україні ЗРК.

Також Міністерство оборони Естонії нагадало, що раніше країна передала Україні снаряди до протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети із сухпайками.

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Естонія перерахує черговий транш до Фонду підтримки енергетики України

Кілька днів тому у Міненерго повідомили, що Естонія надасть черговий транш до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 400 тисяч євро.

Раніше Естонія вже перераховувала до Фонду підтримки енергетики України 50 тисяч євро.

Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 т.

Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.