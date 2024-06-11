Через міграційний тиск у Фінляндії збільшують кількість прикордонних патрулів, БПЛА та електронних детекторів, а також будують паркани вздовж ділянок кордону з Росією.

Про це пише Укрінформ із посиланням на агенцію Reuters.

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На фінсько-російському кордоні збільшать кількість прикордонників

"Фінляндія розгортає більше прикордонних патрулів, дронів та електронних детекторів, а також будує паркани на ділянках кордону (з РФ - ред.)", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що фінський парламент перед літніми канікулами схвалить нове, жорсткіше міграційне законодавство, яке, на думку критиків, порушить зобов’язання країни щодо прав людини.

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Згідно з запланованим законодавством, фінські прикордонники зможуть залучати тисячі резервістів для патрулювання кордону, виявляти телефонні сигнали мігрантів, направляти мігрантів до центрів утримання під вартою та відправляти їх назад до РФ, не приймаючи їхніх прохань щодо надання притулку.

За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, Фінляндія не може дозволити відкрити новий маршрут для потоку мігрантів до Європи.

"Фінляндія не може просто так дозволити відкрити такий новий маршрут (для мігрантів - ред.) до Європи, – сказала вона. – Але загалом мова йде не про маршрут мігрантів: мова йде про ситуацію, в якій влада іншої країни допомагає або навіть тисне та підштовхує мігрантів до кордону Фінляндії".

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Прем'єр-міністр Фінляндії закликав ЄС реагувати на гібридні загрози з боку Росії

Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах – від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Ми повинні визнати, що РФ змінила поведінку. Росія агресивна, вона використовує всілякі гібридні інструменти проти Заходу, проти Європи", – казав він.

Міністерство оборони РФ запропонувало в односторонньому порядку змінити морський кордон у Балтійському морі.

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"РФ не контактувала з Фінляндією з цього приводу. Фінляндія діятиме, як завжди: спокійно та на основі фактів", – казав Орпо.