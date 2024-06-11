Президент України заявив, що кожен російський актив, який може бути використаний для відбудови України, має бути використаний без компромісів з Росією.

Про це він заявив під час промови на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини, пише Укрінформ.

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РФ має відповісти за війну - Зеленський

За словами Президента, Росія повинна понести повну та принципову відповідальність за розв’язану війну. Зокрема, "пройти через прибирання руїн за собою, повинна заплатити за агресію".

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"Ми маємо відбудувати життя, і кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний без компромісів з агресором. Час для компромісів вичерпано рівно тоді, коли Путін почав спалювати наші місця і нагороджувати вбивць», – сказав Зеленський.

Окремо під час промови до Бундестагу він наголосив на необхідності встановлення справедливого миру.

Більше по темі Всі учасники Саміту миру визнали незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України - Зеленський За словами Президента України, Глобальний саміт миру це перший потужний крок на шляху до завершення війни в Україні.

«Кожен, хто захищав свій рідний дім, хто втратив рідних, кожен, чиї побратими і посестри назавжди залишилися на полях боїв, – усі вони заслуговують на достойне завершення війни.

Таке, яке не залишає сумнівів, а хто ж переміг? А той, хто приніс війну, повинен назавжди забути про спокій. Винний у війні повинен понести відповідальність, справедливо відповісти за кожен злочин цієї війни», – сказав Президент.

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Президент України у Бундестазі Фото: AFP

Звертаючись до німецьких парламентарів, Зеленський нагадав, що «розділена Європа ніколи не була мирною, а розділена Німеччина ніколи не була щасливою».

«Тому ви так розумієте нас, українців, які так протистоять спробам Росії розділити нас, розділити Україну. Ми робимо усе, щоб не допустити стіни між територіями нашої країни. Жодна країна не має бути приречена на те, щоб колючий дріт розірвав її душу і тіло на десятиріччя», – зауважив Зеленський.

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У стінах Бундестагу глава Української держави також згадав, що за рік-два до падіння Берлінського муру ніхто не передбачав, як швидко це може статися.

«Декому здавалося, що стіна назавжди, але її не стало. Це залежало від лідерства політиків та волі людей. Так само зараз, декому здається, що Путін назавжди, і що війні немає кінця, але це не так. Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, рішеннями, успіхом. Ми це зробимо разом з тобою, Німеччино», – запевнив Зеленський.

У липні Україна отримає перші 1,5 млрд євро від заморожених активів РФ

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у Європейському Союзі знайшли правовий шлях для передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів. У липні Україна зможе отримати перші 1,5 мільярда євро надходжень.

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Про це вона заявила під час Конференції з відновлення України.

«Близько 1,5 мільярда євро прибутку з нарахувань будуть доступні (для України - ред.) вже у липні. 90 відсотків цих фондів будуть спрямовані на оборону, ще 10 відсотків - на відновлення», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що наприкінці цього тижня відбудеться саміт G7, учасники якого продовжать дискусію щодо того, як Україна зможе навіть швидше скористатися прибутками від заблокованих російських активів.