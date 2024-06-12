Армія РФ ударила по 20 населених пунктах Херсонської області,через що пошкоджені багатоповерхівка та 22 приватні будинки.

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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Росія вкотре вдарила по Херсонщині

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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За даними ОВА, війська РФ поцілили в житлові квартали. Через удари пошкоджені багатоповерхівка, 22 приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівля та автомобілі.

"Через російську агресію три людини дістали поранення", – наголосив Олександр Прокудін.