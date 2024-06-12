У вівторок, 11 червня, двоє американських чиновників заявили про передачу Україні ще однієї ракетної системи Patriot від США.

Про це пише Associated Press, цитуючи двох американських чиновників.

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США передадуть Україні ще одну систему Patriot

"Офіційні особи сказали, що президент Джо Байден схвалив цей крок. Це буде друга система Patriot, яку США надали Україні, хоча Пентагон регулярно надає невідому кількість ракет для неї. Інші союзники, у тому числі Німеччина, також надали системи протиповітряної оборони та боєприпаси для них", – йдеться в повідомленні.

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Американські чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки рішення про надання ще однієї системи ще не було оголошене публічно.

"Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого місяця благав про додаткові системи Patriot американського виробництва, стверджуючи, що вони допоможуть його силам боротися з близько 3000 бомбами, які, за його словами, Росія щомісяця скидає на його країну", – додали у виданні.

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Німеччина передасть Україні черговий ЗРК Patriot

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок оголосила про передачу Україні від Німеччини ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення ППО, а також 500 мільйонів євро.

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Як зазначалося, держави, які зазнали нападу, мають не лише право обороняти власну територію, а й обов’язок захищати своїх громадян. Військова підтримка Німеччини Україні відповідає цим принципам.