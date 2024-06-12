В уряді ФРН оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять ракети для ЗРК Patriot та інше озброєння.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час відвідання разом із Президентом України Володимиром Зеленським військової бази, де українські військові проходять підготовку на системах Patriot.

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Німеччина надасть Україні ще одну систему Patriot

"Сьогодні я можу оголосити про подальший пакет допомоги, не такий великий, але не менш важливий" – повідомив міністр.

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Як зазначається, пакет містить сто керованих ракет для систем Patriot. 32 з них уже в Україні, а інші 68 будуть доставлені найближчими тижнями.

Ракети вдалося зібрати завдяки німецько-дансько-нідерландсько-норвезькій співпраці в межах німецької ініціативи з посилення української ППО.

"Найближчим часом буде передана протитанкова зброя, компоненти для артилерійських боєприпасів, кілька тисяч ударних дронів і антидронове обладнання, а також стрілецька зброя, зокрема, снайперські гвинтівки", – додав Пісторіус.

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Він зазначив, що він проти підготовки українських солдатів німецькими інструкторами на території України.

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Німеччина передасть Україні чергову ЗРК Patriot

Нагадаємо, що німецький уряд 31 травня пообіцяв передати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни через російську агресію.

Про це повідомляла міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Зазначалося, що разом із ЗРК Німеччина надасть Україні додаткові 500 млн євро.

"У НАТО країни дотримуються принципу "один за всіх, усі за одного"... Жорстока агресія Путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", – наголосила Бербок.