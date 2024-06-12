38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства відкрили в Україні за п’ять місяців 2024 року.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Шахрайство в Україні – що відомо

"Рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ. Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік", – зазначає Опендатабот.

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Як повідомляється, трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду, а понад 4,5 тисячі справ закрили.

Фото: Опендатабот

НБУ визнав соціальну інженерію та фішинг найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в України. Нацбанк разом із Держслужбою спецзв’язку України розпочали Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки з метою зниження рівня шахрайства.

В Україні рекордно збільшилась кількість шахраїв

За перші 3 місяці цього року вже відкрили на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023, як повідомляв Опендатабот.

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Як зазначалося, кількість відкритих справ сягнула позначки у 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. У 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

Лише 3,4 тис. усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. За цей самий період у 2023 році до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень.