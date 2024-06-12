Російська армія атакувала Запоріжжя. Один із ударів поцілив по об'єкту інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Атака на Запоріжжня - що відомо

"Ворог поцілив в один із обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що минулося без постраждалих.

Секретарка Запорізької міськради Регіна Харченко уточнила, що значних руйнувань немає, житлові будинки не постраждали.

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