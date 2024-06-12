Служба безпеки України викрили дві ботоферми, які допомагали російським спецслужбам зламувати телефони українських захисників та поширювати пропаганду Кремля, повідомляє СБУ.

СБУ ліквідувала російську ботоферму на Житомирщині - що відомо

Одна з ботоферм діяла в місті Коростені Житомирської області. СБУ спільно з Національною поліцією викрили місцеву жительку, яка на замовлення росіян масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів й анонімні акаунти в Телеграмі.

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Активовані «облікові записи» жінка продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи РФ. Російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових. Для цього робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів й інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні.

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Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані.

Також росіяни застосовували анонімні акаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені громадян України.

СБУ

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Спеціалізоване програмне забезпечення фігурантка облаштувала у власній квартирі. Зареєструвати вона встигла загалом понад 600 мобільних номерів. Гроші від їх продажу отримувала на власний криптогаманець.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

У Дніпрі викрили російську ботоферму - що варто знати

Правоохоронці затримали 30-річного жителя Дніпра, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах і месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.

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Створені акаунти чоловік продавав на форумах даркнету, де його основними покупцями були представники російських спецслужб.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За обома фактами тривають розслідування.

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