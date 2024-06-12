На саміті Великої сімки буде підписана безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, посилаючись на радника з нацбезпеки Президента США Джейка Саллівана.

Зеленський та Байден підпишуть безпекову угоду цього тижня - що відомо

«Мій добрий друг, радник з нацбезпеки Президента США Джейк Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами на саміті G7 вже цього тижня, який відвідає Президент України Володимир Зеленський. Це буде вже 16-та угода. Велика честь очолювати команду делегації щодо підписання безпекових гарантій», - зазначив Єрмак.

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Керівник ОП додав, що «ми пройшли великий шлях співпраці з США, і вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою».

Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки - подробиці

Андрій Єрмак нагадав, що за дорученням Володимира Зеленського навесні 2022 року було створено Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки.

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У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір, який заклав основу для Спільної декларації країн Великої сімки про підтримку України.

Своєю чергою, декларація визначила систему двосторонніх угод між Україною та союзними державами щодо зобов'язань у сфері безпеки. Наразі Україна працює над цими конкретними договорами.

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«Нещодавно Володимир Зеленський зустрічався з Джо Байденом. Лідери говорили про важливість безпеки для відновлення нашої держави. Ми ж з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включно з тими, які стосуються озброєнь від самого початку широкомасштабного вторгнення. І також в постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо саміту G7», - відзначив Єрмак.

З якими країнами Україна уклала безпекові угоди

З січня 2024 року Україна уклала вже 15 двосторонніх безпекових угод із західними країнами. Угоди у сфері безпеки було підписано з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією.