Близько 16:00 у Кривому Розі пролунали вибухи. Російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору. Відомо про дев'ятьох загиблих та 29 осіб, що дістали поранень, повідомили у Офісі Генерального прокурора України.

Атака на Кривий Ріг - що відомо

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти", – ідеться у повідомленні ОГП.

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Пошуково-рятувальна операція триває.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що серед поранених є двоє дітей. Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

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На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками і психологи.

«Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей», – наголосив міністр.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих та зазначив, що на місці працюють усі необхідні служби.

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"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", - закцентував Зеленський.

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Атака на Запоріжжя - що варто знати

Вдень 12 червня російська армія атакувала Запоріжжя. Один із ударів поцілив по об'єкту інфраструктури. На щастя, постраждалих немає, повідомляв очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Секретарка Запорізької міськради Регіна Харченко уточнила, що значних руйнувань немає, житлові будинки не постраждали.